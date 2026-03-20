Publicado 20/03/2026 12:22
- Comunicado -

Acció Preventiva, premiada por su innovación en seguridad laboral con IA

Acció Preventiva, premiada por su innovación en seguridad laboral con IA
Acció Preventiva, premiada por su innovación en seguridad laboral con IA - Asociación Europea de Industria, Tecnología e Inno
(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo 

En una noche que celebró la vanguardia y el compromiso social, la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI) hizo entrega el pasado viernes, 13 de marzo, del galardón de la I edición de los European Artificial Intelligence Awards a la empresa Acció Preventiva.

El prestigioso Hotel Marriott Auditorium de Madrid fue el escenario de este reconocimiento, seguido de una cena de gala que reunió a los principales líderes del sector industrial y tecnológico. Este premio ha sido creado específicamente para distinguir a las organizaciones que utilizan la Inteligencia Artificial (IA) no solo como una ventaja competitiva, sino como una herramienta esencial para mejorar la vida de las personas y optimizar el funcionamiento interno de las empresas.

Acció Preventiva: Un nuevo paradigma en la Protección Laboral

Acció Preventiva se ha consolidado como una consultora de referencia que ha logrado romper con el enfoque reactivo tradicional de la seguridad y salud en el trabajo. La concesión de este premio destaca su labor en la creación de entornos laborales inteligentes y seguros, fundamentada en pilares estratégicos:

IA Predictiva para la Seguridad: La empresa ha desarrollado sistemas avanzados de Inteligencia Artificial capaces de analizar patrones de comportamiento y condiciones ambientales en tiempo real, permitiendo predecir y evitar accidentes antes de que ocurran.

Cultura Preventiva Basada en Datos: Mediante el uso de algoritmos personalizados, Acció Preventiva ayuda a las organizaciones a transformar grandes volúmenes de datos decisiones estratégicas que reducen drásticamente el absentismo y mejoran el clima laboral.

Acompañamiento Estratégico: Más allá de la tecnología, la firma destaca por su capacidad de consultoría humana, adaptando la IA a las necesidades específicas de cada plantilla, garantizando que la tecnología sea un apoyo y no un obstáculo para el trabajador.

Eficiencia y Rentabilidad: Su modelo demuestra que la inversión en salud laboral, potenciada por la IA, es un motor directo de la productividad empresarial, situando a Acció Preventiva a la vanguardia de la denominada "Industria 5.0".

Sobre la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

Fundada en 2019, la AEITI tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha para fortalecer el tejido industrial nacional.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: Sus Excelencias D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Sus Excelencias Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

Con este reconocimiento a Acció Preventiva, la AEITI reafirma su compromiso de visibilizar el talento español que utiliza la tecnología para construir una sociedad más segura y eficiente.

Contacto
Emisor: Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)
Contacto: Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)
Número de contacto: 686881665

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado