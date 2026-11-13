AEIT-Madrid analiza los retos científicos y tecnológicos que plantean los próximos eclipses en España

Jornada Eclipses AEIT-Madrid - Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicac

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre de 2026-.

El encuentro ha abordado los fundamentos astronómicos de estos fenómenos, las expediciones históricas para observarlos y los desafíos científicos y logísticos de cara a los próximos eclipses, poniendo en valor el papel de la ingeniería de telecomunicación

Los eclipses son fenómenos astronómicos que despiertan fascinación desde hace siglos, pero también representan oportunidades únicas para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Su observación requiere planificación, conocimiento especializado y medios técnicos capaces de registrar y analizar lo que sucede antes, durante y después del fenómeno. Todas estas cuestiones se han tratado en la jornada 'Eclipses, entre el asombro y el descubrimiento: el papel de la tecnología y del ingeniero de telecomunicación', organizada por la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid (AEIT-Madrid).



El encuentro, presentado por Inmaculada Sánchez Ramos, presidenta de AEIT-Madrid, ha contado con la participación de José Prieto Gallego, ingeniero de telecomunicación y presidente de la Agrupación Astronómica de Madrid (AAM); y Luis Camarena Checa, vocal de la Asociación. A lo largo de la sesión se han abordado los distintos tipos de eclipses, las circunstancias en las que se producen y las particularidades que convierten cada uno de ellos en un acontecimiento de especial interés para la comunidad científica.



Durante la apertura, Inmaculada Sánchez Ramos destacó la relación entre la astronomía y la ingeniería de telecomunicación, dos ámbitos en los que la tecnología desempeña un papel fundamental. En este sentido, señaló que "la ingeniería de telecomunicación tiene un campo de aplicación muy amplio y la astronomía es un buen ejemplo de cómo nuestros conocimientos y capacidades tecnológicas contribuyen al avance de otras disciplinas científicas".



De las expediciones históricas a los próximos eclipses en España

Uno de los bloques de la jornada estuvo dedicado a repasar algunas de las expediciones científicas que, a lo largo de la historia, han viajado a diferentes puntos del mundo para observar eclipses. Estas campañas han permitido estudiar fenómenos que no pueden analizarse de la misma manera en condiciones habituales y han contribuido a ampliar el conocimiento sobre el sol y su comportamiento.



José Prieto Gallego explicó las particularidades de estos acontecimientos astronómicos y las condiciones necesarias para su observación, así como las distintas fases que tienen lugar durante un eclipse. La sesión también puso el foco en la oportunidad que representa para España la sucesión de eclipses prevista en los próximos años, con especial atención al eclipse total de 2027.



"Los eclipses son mucho más que un espectáculo visual. Son oportunidades científicas que requieren preparación, observación rigurosa y colaboración entre diferentes disciplinas. Cada fenómeno ofrece unas condiciones concretas que los investigadores pueden aprovechar para avanzar en el conocimiento astronómico", explicó Prieto Gallego.



Ciencia, planificación y tecnología ante un acontecimiento excepcional

La preparación de las observaciones fue otro de los asuntos centrales del encuentro. La organización de expediciones y proyectos científicos asociados a los eclipses implica importantes desafíos logísticos: desde la elección de los emplazamientos y el desplazamiento de los equipos hasta la disponibilidad de los instrumentos necesarios y la coordinación de los profesionales participantes.



Asimismo, se abordaron los proyectos científicos vinculados a estos fenómenos y las posibilidades que ofrecen para obtener información de especial valor para la investigación astronómica. La planificación previa y el despliegue de los medios técnicos resultan determinantes para aprovechar las ventanas de observación, especialmente cuando se trata de fenómenos de duración limitada y que requieren unas condiciones muy concretas.



El ingeniero de telecomunicación, un aliado de la investigación astronómica

La jornada concluyó abordando la relación entre astronomía e ingeniería de telecomunicación y la contribución de estos profesionales a la investigación científica, a través de tecnologías como los sistemas de comunicación, el procesamiento de datos y la instrumentación.



En este sentido, Luis Camarena Checa puso en valor el carácter multidisciplinar de la profesión y sus posibilidades de aplicación en ámbitos como la astronomía. El encuentro finalizó con un turno de preguntas en el que los asistentes pudieron plantear sus dudas y compartir impresiones con los ponentes.



Con esta iniciativa, AEIT-Madrid continúa promoviendo espacios de divulgación que acercan la ingeniería de telecomunicación a distintos ámbitos científicos y tecnológicos.



Sobre la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid (AEIT-Madrid)

La Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT-Madrid) nace en 2009 por mandato de la Asamblea General de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT), con el objeto de completar su modelo territorial y dar un servicio de proximidad a sus asociados en una Comunidad Autónoma que concentra a unos 3.000, alrededor del 40% de los asociados del total nacional.



Con el fin de ser la asociación de referencia para todos los Ingenieros de Telecomunicación que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid, AEIT-Madrid tiene entre sus líneas prioritarias de trabajo la de potenciar la relevancia socioeconómica de la Ingeniería de Telecomunicación y sus profesionales, mediante la intensificación de las relaciones con las empresas, instituciones y universidades de la Comunidad, así como el fomento de la incorporación y participación activa de sus asociados, especialmente de los más jóvenes, y la provisión de herramientas que faciliten su orientación y reciclaje profesional, para impulsar su reconocimiento en los ámbitos empresarial e institucional, así como en el mercado de trabajo.







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