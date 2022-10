Alex Shead es nombrado director independiente de Pacific Green Technologies, Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Pacific Green Technologies, Inc. (la "Compañía" o "Pacific Green", (OTCQB:PGTK) anuncia que Alexander Shead ha sido nombrado Director Independiente, a partir del 16 de octubre de 2022. Alex se desempeñó previamente como director ejecutivo de la compañía desde julio de 2016 hasta octubre de 2020

Alex es presidente de Lockton Pacific (2012-actualidad), una filial de Lockton Companies, Inc, la mayor empresa privada de corretaje de seguros independiente del mundo, que ocupa el octavo lugar en el ranking mundial. Alex es también director responsable de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).



En 2008, Alex concibió la premiada Organización No Gubernamental (ONG) Food Ladder, de la que sigue siendo presidente. Food Ladder fue una de las primeras ONG del mundo en utilizar tecnologías ambientalmente sostenibles para crear seguridad alimentaria y económica para las comunidades afectadas por la pobreza. Alex también fue el fundador de Fair Repairs, una empresa social que ofrece oportunidades de formación y empleo a personas que sufren de desempleo de larga duración y desventajas.



Alex es de nacionalidad británica, australiana y suiza, y se formó en el Harrow School de Inglaterra y en la Universidad de la Sorbona de París (Francia). En 1993, Alex cofundó Stuart Alexander, llevando a la empresa a convertirse en uno de los mayores negocios de asesoramiento en materia de seguros y gestión de riesgos del Reino Unido, que finalmente vendió a AXA, Reino Unido.



En 2004, Alex se trasladó a Australia, donde fue accionista y director de Milne Alexander, una empresa boutique de corretaje de seguros y asesoramiento. De 2008 a 2014, Alex fue presidente ejecutivo de Mecon Winsure Insurance Group, una de las principales agencias de seguros y suscripción de Australia, actuando como titular de cobertura para Lloyd's de Londres y aseguradoras locales australianas. Mecon Winsure Insurance Group fue vendido a Steadfast Group Ltd., que cotiza en la ASX, en 2014.



La trayectoria de Alex en la creación de valor para los accionistas a través de la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) se ha extendido durante más de tres décadas. Alex tiene una amplia experiencia empresarial y un profundo conocimiento de la adquisición de empresas a gran escala y las integraciones operativas, habiendo dirigido con éxito más de 40 transacciones comerciales.



Acerca de Pacific Green Technologies, Inc:

Pacific Green Technologies, Inc. se centra en responder a la necesidad mundial de una energía más limpia y sostenible. La empresa ofrece soluciones de energía BESS, de energía solar concentrada (CSP) y fotovoltaica (PV) para complementar sus divisiones de tecnologías ambientales marinas y de control de emisiones.



Para más información, visitar el sitio web de Pacific Green: www.pacificgreentechnologies.com



Aviso sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", tal como se define este término en la Sección 27A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y en la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas e incluyen cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones sobre el futuro. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, cualquier desarrollo comercial potencial y el interés futuro en las tecnologías de baterías, solares y de control de emisiones de la empresa.



Los resultados reales podrían diferir de los proyectados en las declaraciones prospectivas debido a numerosos factores. Dichos factores incluyen, entre otros, las condiciones económicas y políticas generales y el impacto actual de la pandemia de COVID-19. Estas declaraciones prospectivas se hacen a la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ni de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir de los proyectados en las declaraciones prospectivas. Aunque la Compañía cree que las creencias, planes, expectativas e intenciones contenidas en este comunicado de prensa son razonables, no se puede asegurar que dichas creencias, planes, expectativas o intenciones resulten ser exactas. Los inversores deben consultar toda la información contenida en este documento y también deben referirse a la divulgación de los factores de riesgo descritos en el informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal más reciente, los informes trimestrales de la Compañía en el Formulario 10-Q y otros informes periódicos presentados de vez en cuando a la Comisión de Valores y Bolsa.







Contacto

Nombre contacto: Scott Poulter

Descripción contacto: Presidente y director general

Teléfono de contacto: +1 (302) 601-4659