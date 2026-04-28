Allianz se adelanta al sector y logra el máximo nivel del Esquema Nacional de Seguridad

Olivia Loewe y Ángel Luis Sánchez - Allianz

(Información remitida por la empresa firmante)

La certificación acredita el cumplimiento de los estándares más exigentes en protección de la información. Refuerza la capacidad de la compañía para operar con organismos públicos de nivel medio y alto

Madrid, 28 de abril.- Allianz se ha convertido en la primera aseguradora entre las diez mayores por volumen de primas en España en obtener el nivel más alto de certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), consolidando su posicionamiento en seguridad y resiliencia operativa.



Este reconocimiento acredita el cumplimiento de los estándares más exigentes en protección de la información y certifica aspectos clave como el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios.



La obtención de la certificación no solo refuerza el compromiso de Allianz con la seguridad de la información, sino que también amplía su capacidad para participar en licitaciones con organismos públicos de nivel medio y alto, en un entorno cada vez más exigente desde el punto de vista regulatorio y tecnológico.



Seguridad y confianza como eje estratégico

El Esquema Nacional de Seguridad es el marco normativo de referencia en España para demostrar la seguridad de la información en las administraciones públicas y sus proveedores, estableciendo principios, requisitos y controles orientados a proteger los sistemas y los datos frente a amenazas crecientes.



La certificación permite a Allianz reforzar sus capacidades en ciberseguridad mediante la implantación de controles estrictos que reducen la probabilidad de incidentes, brechas de datos o ciberataques. Asimismo, impulsa un modelo estructurado de gestión de riesgos, orientado a la identificación y mitigación de amenazas, que mejora la resiliencia de la infraestructura tecnológica.



El marco ENS contribuye además a la estandarización de procesos, respaldando la integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad de la información gestionada, al tiempo que asegura el cumplimiento de la normativa vigente y minimiza riesgos regulatorios.



Desde la perspectiva del cliente y de las instituciones, esta certificación refuerza la confianza al operar bajo estándares de seguridad verificados y permite a la compañía optimizar sus inversiones en seguridad, priorizando los recursos en función del análisis de riesgos y del impacto real sobre el negocio.



Impacto en ciberseguridad, cumplimiento y eficiencia

El ENS impulsa la estandarización de procesos bajo un marco común de seguridad, avalando la integridad, confidencialidad y trazabilidad de la información gestionada en toda la organización. Desde el punto de vista normativo, protege el cumplimiento de la legislación vigente, minimizando la exposición a riesgos regulatorios y posibles sanciones.



Este entorno de control contribuye además a reforzar la confianza de los usuarios y de las instituciones, al operar bajo estándares de seguridad verificados, y permite optimizar las inversiones en ciberseguridad, priorizando los recursos hacia aquellas áreas donde el análisis de riesgos identifica un mayor impacto y necesidad.



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.



La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.



Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países. Con un enfoque en la integración de criterios ecológicos y sociales en sus procesos de negocio, Allianz se posiciona como líder en sostenibilidad en la industria aseguradora, según el Dow Jones Sustainability Index.







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