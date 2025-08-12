AMAZONIA TEAM FACTORY; Eventos y Team Building de altura.

(Información remitida por la empresa firmante)

AMAZONIA TEAM FACTORY desarrolla en Madrid y Málaga actividades orientadas a la Formación al aire libre para empresas (Outdoor Training), y la Organización de Eventos en Naturaleza. El soporte fundamental de su trabajo lo constituye unas infraestructuras para abordar dinámicas de Team Building High y Low Ropes, únicas en España, y que posibilitan un método de trabajo brillante para el desarrollo de los equipos de trabajo, con unos resultados espectaculares, muy por encima de los métodos tradicionales.

TEAM BUILDING y EVENTOS.

Sus programas de Team Building con Formación Outdoor persiguen convertir los equipos de trabajo en "equipos de alto rendimiento", trabajando, además de los aspectos comunes que trabajaría cualquier programa de entrenamiento de habilidades (liderazgo situacional, solución de conflictos, toma de decisiones, impulso emprendedor, orientación al logro,...), aspectos relevantes como son la cohesión, la confianza, la colaboración, la comunicación, la motivación individual y grupal,* Estos refuerzos sólo se consiguen a través de la vivencia, haciendo que el equipo salga de su "zona de confort" y se enfrente a los retos que les proponemos. Este aprendizaje de alto impacto desarrolla el espíritu de trabajo, fortalece las relaciones interpersonales y tiene una influencia positiva directa en los comportamientos y actitudes diarias.

Ahora bien, si lo que buscáis es una actividad lúdica, en AMAZONIA TEAM FACTORY disponen igualmente de una amplia gama de actividades como gymkhanas temáticas, teatrales, deportivas, multiaventura, kick-off, team events, que les permiten ofrecer eventos muy diferentes y originales con altísimos niveles de satisfacción por parte de las compañías que contratan sus servicios. Son eventos muy especiales y, siempre, llevan un componente team. Como cuenta su directora, Ana Porras, los eventos que diseñan "no solo son una forma de reunirnos* sino de unirnos".

En la organización de este tipo de eventos no se conforman con el aspecto lúdico de una típica jornada de entretenimiento. Se diseñan las dinámicas para que, de forma sutil, transmitan valores corporativos de trabajo, fortalezcan las relaciones interpersonales, refuercen la cohesión interna y fomenten actitudes positivas hacia la colaboración, sin perder el clima lúdico. Si no se busca un evento personalizado ofrecen packs ya configurados y más económicos.

Las actividades de Eventos y Team Building en Madrid se desarrollan de uno de los parajes más bellos de la Sierra de Guadarrama, el Valle de la Fuenfría, rodeados por pinos centenarios y en pleno Parque Nacional.

Y las actividades de Eventos y Team Building en Málaga se realizan en Marbella en un extenso pinar de casi 3 Ha. a menos de 500 metros de la playa.

Más información en www.amazonia-teamfactory.com.

