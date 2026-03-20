La ampliación de DMAX en Brookville destaca el trabajo de inversión en el sector manufacturero de Ohio

Sabra Sadeghi, arquitecta e ingeniera de proyectos - Sabra Sadeghi

(Información remitida por la empresa firmante)

Ohio, 20 de marzo de 2026.-

La ampliación de la planta de motores Duramax de General Motors en Brookville, respaldada por una inversión de 920 millones de dólares, destaca el impacto industrial, laboral y técnico de uno de los proyectos manufactureros más relevantes de Ohio, ya plenamente operativo antes de lo previsto. Entre los profesionales que ayudan a llevar adelante este trabajo se encuentra Sabra Sadeghi

La expansión de la planta de motores Duramax (DMAX) de General Motors en Brookville se ha convertido en uno de los proyectos industriales más significativos de la región, vinculado a una inversión de 920 millones de dólares que respalda la producción de motores diésel Duramax para los programas de camiones de alta resistencia de GM, incluidos los modelos Chevrolet Silverado HD y GMC Sierra HD. Informes públicos han descrito el trabajo en Brookville como la adición de aproximadamente 1,1 millones de metros cuadrados a la instalación existente, que anteriormente tenía unos 250.000 metros cuadrados. Cabe destacar que el proyecto ha creado y respaldado cientos de empleos locales a medida que el sitio amplía su huella de fabricación en el suroeste de Ohio. Esta expansión cuadruplica el tamaño actual de la instalación y está diseñada para crear más de 800 empleos, apoyando la alta demanda de camiones diésel.



Entre los profesionales que ayudan a llevar adelante este trabajo se encuentra Sabra Sadeghi, arquitecta e ingeniera de proyectos que participó en la expansión de Brookville en un rol in situ. El proyecto ha sido elogiado por estar operativo antes de lo previsto en 2025, a pesar de que se proyectaba su finalización en 2026, y por haberse completado dentro del presupuesto.



Al ser consultada para comentar, Sadeghi dijo: "Lo que me motiva en proyectos como la planta DMAX es la escala, el desafío técnico y el impacto claro en el fortalecimiento de la fabricación automotriz en EE. UU. Estoy agradecida de haber sido seleccionada para este trabajo, y me comprometí a comprender y apoyar cada faceta del desarrollo de la planta".



Si bien la cobertura pública del proyecto DMAX se ha centrado comprensiblemente en la magnitud de la inversión, el impacto en la fuerza laboral y el futuro de la producción de camiones pesados en Ohio, las grandes expansiones automotrices se materializan en última instancia a través de la coordinación técnica diaria. En el proyecto de Brookville, el papel de Sadeghi se situó en esa intersección entre diseño, cumplimiento, operaciones y ejecución de la construcción, ayudando a traducir los requisitos de GM en espacios funcionales listos para apoyar la producción.



A medida que la expansión de Brookville ya se encuentra en plena operación, el proyecto se erige como otro ejemplo de cómo la fortaleza de la industria automotriz estadounidense depende no solo de grandes compromisos de capital, sino también de los arquitectos, ingenieros y profesionales de proyectos que ayudan a convertir esos compromisos en instalaciones en funcionamiento. Para Brookville y la región circundante, DMAX representa tanto crecimiento industrial como una inversión continua en la capacidad manufacturera estadounidense.







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