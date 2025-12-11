Los Arcos incorpora la cafetería Santagloria y el stand Fish Sushi a su oferta de restauración

Imagen de la cafetería Santagloria en el centro comercial Los Arcos en Sevilla - Los Arcos

La cadena de pastelerías Santagloria y el espacio de gastronomía japonesa Fish Sushi y aterrizan en la planta baja del centro comercial sevillano

“Santagloria y Fish Sushi ponen el broche de oro a un 2025 marcado por la renovación continua de nuestro mix comercial y la mejora de la experiencia de cliente con la mejora de nuestros servicios”, explica Luis Enrique Ruiz, gerente de Los Arcos

Sevilla, 11 de diciembre de 2025.- Los Arcos ha reforzado su oferta de restauración con las aperturas de la cafetería Santagloria y la línea Fish Sushi, presentes ya en la planta baja del centro comercial.

Según ha explicado el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, “las aperturas de Santagloria y Fish Sushi ponen el broche de oro a un 2025 marcado por la renovación continua de nuestra oferta y la reactivación de servicios, como la ludoteca”.

Santagloria trae a Los Arcos una variedad de desayunos, dulces, cafés variados o especialidades saladas; todo ello, en un local moderno y caracterizado por los detalles minimalistas. Con más de 60 años de recorrido, la línea de cafeterías española sigue siendo fiel a su filosofía, que pasa por emplear productos naturales y materias primas de primera calidad para ofrecer una experiencia única al consumidor.

Por otro lado, Fish Sushi es una línea especializada en la gastronomía japonesa y en productos asiáticos, con presencia en diferentes supermercados y centros comerciales del suroeste de Andalucía. La firma cuenta con un equipo experimentado de sushimen y cocina todos sus platos a la vista de los clientes. Entre sus aspectos más destacados, Fish Sushi resalta la calidad de sus productos y la pulida técnica de elaboración de estos.

Dos incorporaciones que se suman a la oferta de restauración de Los Arcos. Un mix que ampliará en gran medida gracias a la reforma en la que se encuentra inmerso, a través de la cual consolidará su posición como espacio de compras, ocio y restauración referente en Sevilla.

Desde la gerencia de Los Arcos se apunta al trabajo de posicionamiento del centro comercial “como espacio de ocio y compras de referencia también en estas fechas con el objetivo de que las familias disfruten al máximo de las Fiestas”. Con este propósito, Los Arcos ha desarrollado para estas Navidades un amplio programa de actividades que supera los 16 eventos familiares entre los que destacan el musical El Cascanueces, el Tributo a El Grinch o el espectáculo de burbujas gigantes ‘The Buble show’, además de la incorporación de una pista de patinaje sobre hielo ecológico de 120 metros cuadrados.

Sobre Los Arcos

Los Arcos, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios, desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno. La realización en sus instalaciones de estas iniciativas forma parte de su responsabilidad social que persigue la mejora de la vida de los sevillanos.

Los Arcos se encuentra plenamente comercializado en su interior. Actualmente está inmerso en un ambicioso proyecto de reforma que persigue el objetivo de ampliar su oferta gastronómica y de ocio con 12 nuevos establecimientos de restauración, una bolera y la renovación de sus cines.

