Arrancan las obras de Cooper Gijón

El proyecto se ubica en el centro de Gijón, en la Playa de San Lorenzo.

La cooperativa invertirá cerca de 20 millones de euros y se prevé que las viviendas se entreguen a finales de 2026.

Este desarrollo residencial contribuirá a la regeneración y revitalización del centro de Gijón, así como a la conservación de su patrimonio histórico, puesto que rehabilita simultáneamente un palacete original de 1917.

Madrid, 25 de junio de 2024.- Importante hito para el avance del proyecto residencial Cooper Gijón. Arrancan las obras en la parcela de este desarrollo de 28 viviendas libres y locales comerciales ejecutadas bajo el modelo de cooperativa. Cooper Gijón es la segunda cooperativa que Cooper by Gestilar, gestor de la misma, lanzó al mercado. Supone una inversión de unos 20 millones de euros y se encuentra cubierta ya al 60%.



Este proyecto, se ubica en un espacio privilegiado, en el centro de Gijón, en lo que constituye un auténtico ejemplo de regeneración urbana en la ciudad. El residencial obtiene la consideración de singular toda vez que su desarrollo integra simultáneamente la rehabilitación de un palacio histórico del año 1917 de Manuel del Busto, arquitecto gijonés por excelencia, autor entre otros del teatro Armando Palacio Valdés en Avilés, el Ayuntamiento de Luarca y de decenas de proyectos en Gijón, como los espectaculares edificios Varsovia, el Cafetón o la antigua Escuela de Comercio. La rehabilitación no sólo mantendrá la fachada original, sino que recupera parte del proyecto inicial inacabado, incorporando los rosetones originariamente previstos en la segunda planta del palacio. La obra se realizará tanto sobre la estructura del palacio, como en el edificio anexo de nueva construcción, con un diseño arquitectónico verdaderamente espectacular.

Pie de foto: Render del proyecto “Cooper Gijón”.

La cooperativa desarrollará un mix de producto también muy singular compuesto por viviendas de 1, 2, 3 y cuatro dormitorios, todas con terraza, así como un espectacular ático. Estas viviendas destacan por sus exclusivos atributos. A la singularidad de su ubicación, ya comentada anteriormente, se le añaden el cuidado diseño arquitectónico e interior las mismas y las excelentes calidades de los materiales empleados en la construcción, con acabados de primeras marcas.

El conjunto residencial cuenta con una ubicación única, en pleno centro de la ciudad, a escasos metros de la Playa de San Lorenzo y a pocos minutos del antiguo barrio de pescadores, el puerto deportivo o la Plaza Mayor, en un espacio dinámico y lleno de actividad, con comercios, restauración, servicios y las dos principales playas de la ciudad, San Lorenzo y Poniente.

Gestilar, grupo de empresas inmobiliarias presidido por Javier García-Valcárcel, con más de 6.300 viviendas proyectadas hasta la fecha y 2.800 unidades ya entregadas, lanzó al mercado en 2022 Cooper by Gestilar, una nueva marca bajo la que promueve proyectos en régimen de cooperativa que cuentan con las características propias del sello Gestilar, excelente ubicación, cuidada arquitectura, materiales de calidad, atención a los detalles y sostenibilidad.

GESTORA DE COOPERATIVAS

En el modelo de cooperativa, las viviendas se adquieren a un precio menor que el que permite cualquier otro tipo de promoción, ya que son los propios compradores que tienen necesidad de una vivienda quienes se asocian para comprar el suelo, construirlas y después adjudicárselas. Gestilar transforma su figura de promotor en gestor de la cooperativa, reduciendo con ello su beneficio y los costes de las viviendas.

El papel de gestor no es nuevo para Gestilar que conoce perfectamente el negocio inmobiliario y el modelo de cooperativa, pues ya ha desarrollado en la Comunidad de Madrid varios proyectos en cooperativa que suman más de 500 viviendas entregadas y cuenta con más de 100 en proyecto. Concretamente, lanzó al mercado un primer proyecto denominado Cooper ARPO Pozuelo en Pozuelo de Alarcón (Madrid), el municipio con mayor renta per cápita de España y uno de los de mayor demanda en la periferia de la capital de España, demostrando que la vivienda asequible no está reñida con este tipo de ubicaciones prime.

PLAZO DE ENTEGA Y CONTACTO

El plazo de entrega de las viviendas de Cooper Gijón está previsto para finales de 2026. Los interesados en optar a estas viviendas pueden ponerse en contacto con el equipo de Cooper by Gestilar en el 618 91 05 03, para conocer en mayor profundidad todos los detalles del procedimiento de adhesión a la cooperativa. Por otro lado, también pueden escribir al email cooper@gestilar.com o a través de la web gestilar.com.

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.300 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com

