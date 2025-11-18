Aumenta más de un 70% la inversión en Aeroespacial y Defensa

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 18 de noviembre de 2025.

El 71% de los españoles sigue evitando hablar de sus inversiones

A pesar del silencio que todavía rodea al dinero y a las decisiones financieras, los inversores europeos están modificando claramente sus prioridades. Un estudio de DEGIRO muestra que la inversión en sectores relacionados con la seguridad y la defensa ha crecido de forma notable desde 2022, especialmente en el ámbito aeroespacial y de defensa.

Según los datos de DEGIRO y flatex, la participación de los inversores europeos en las principales compañías de este sector ha aumentado un 72% desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Este incremento refleja una fuerte reorientación hacia industrias vinculadas a la seguridad, como la producción de aeronaves, sistemas militares y equipos de defensa.

En España, sin embargo, la tendencia es diferente. Mientras el crecimiento en Europa ha sido significativo, los inversores españoles solo han incrementado sus inversiones en el sector aeroespacial y de defensa en un 0,36% desde 2022. En contraste, el sector de petróleo y gas ha experimentado en España un aumento cercano al 17% en el mismo periodo, frente al modesto 3,5% observado a nivel europeo.

Estos datos ponen de manifiesto una disonancia doble: por un lado, entre la evolución de los mercados europeos y el comportamiento del inversor español; por otro, entre la creciente exposición a sectores sensibles —como defensa o energía— y la práctica ausencia de conversación pública sobre estas decisiones.

El estudio de DEGIRO también revela que, en España, hablar de dinero sigue siendo un tabú social, incluso en un contexto de creciente interés por la inversión. El 71% de los españoles prefiere no hablar de sus inversiones, ni siquiera con familiares o amigos cercanos.

La inversión se percibe como una actividad íntima, marcada por el miedo a juicios, tensiones o comparaciones. Solo el 29% de los encuestados afirma que compartiría información sobre sus inversiones cuando los resultados son buenos, mientras que un 30% tampoco hablaría de ellas si se trata de pérdidas. Apenas un 7% lo haría de manera espontánea, ya fueran ganancias o pérdidas.

Esta reserva también se traslada al asesoramiento: el 42% de los participantes asegura que nunca recomienda inversiones a su círculo cercano, y solo el 29% lo haría si se le pregunta directamente.

Las razones de este silencio son principalmente sociales. Un 26% teme generar tensiones, un 25% cree que hablar de inversiones puede provocar competencia o envidia, y un 14% reconoce que tiene miedo de ser juzgado por sus decisiones financieras.

Los resultados completos del estudio pueden encontrarse aquí.