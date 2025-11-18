Aurea Clinic celebra la llegada de la Navidad con un evento exclusivo que une belleza, arte y gastronomía

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 18 de noviembre de 2025.

La clínica de cirugía plástica, estética y regenerativa Aurea Clinic, dió la bienvenida a la Navidad con un evento único que reunió a reconocidas influencers y mujeres influyentes de la sociedad sevillana. En un ambiente envolvente y sofisticado, las invitadas se dieron cita en el restaurante Malandro, uno de los espacios gastronómicos más exclusivos de la ciudad, para disfrutar de una tarde en la que la belleza, el arte floral y la alta cocina se fusionan en perfecta armonía.El encuentro, centrado en la creación de una corona navideña artesanal de la mano de Concha Candela, arte floral, sirvió como escenario para presentar la nueva propuesta estrella de la clínica: Aurea Christmas Glow, una edición limitada compuesta por tres exclusivos packs de tratamientos médico-estéticos diseñados para que cada piel brille con esplendor durante las fiestas. Para ello contamos con la presencia de la Dra. Martínez Padilla cirujana plástica y directora médica de Aurea Clinic que dio la bienvenida y presentó esta iniciativa.

Aurea XMas Glow: el arte de la luminosidad

Este año, Aurea Clinic te invita a descubrir el verdadero significado de la luminosidad con Aurea XMas Glow, un concepto que combina innovación médica, tecnología avanzada y cuidado personalizado. Cada pack está ideado para potenciar la belleza natural y restaurar la vitalidad del rostro, ofreciendo experiencias adaptadas a distintas necesidades, pero con un mismo propósito: lucir una piel radiante, saludable y rejuvenecida en Navidad.

El pack más completo, diseñado para una transformación global y profunda de la piel, incluye un conjunto de tratamientos de última generación:

Diagnóstico Facial Observ 520x , para un análisis preciso del estado de la piel, por dentro y por fuera.





Hydrafacial Deluxe , limpieza y revitalización intensiva para un cutis luminoso.





Indiba Deep Care Facial , tecnología de radiofrecuencia para reafirmar y tonificar.





IPL Stellar M22 , tratamiento dermoestético que unifica el tono y elimina imperfecciones.





Morpheus8 Facial , remodelado fraccional con radiofrecuencia para redefinir el rostro.





Terapia de Ultra Frío eCabin , crioterapia avanzada para estimular la regeneración celular.





Cámara Hiperbárica , oxigenación profunda que potencia la recuperación y el brillo natural.





Además de una Crema de Protección Solar de formulación profesional, para mantener los resultados y proteger la piel frente al envejecimiento.





Durante el evento, las asistentes descubrieron de primera mano los beneficios de esta propuesta, mientras disfrutaban de una experiencia sensorial completa: el arte floral de Concha Candela llenó de vida y color cada rincón, y el enclave único de Malandro puso el toque final a una velada en la que se celebró la belleza, la luz y la esencia femenina.

Con Aurea XMas Glow, Aurea Clinic y la Dra. Martínez Padilla reafirman su compromiso con una belleza consciente, natural y personalizada, donde la ciencia y la estética se unen para ofrecer resultados visibles y duraderos. DIsponibles en la boutique online: shop.aureaclinic.com

Sobre Aurea Clinic

Aurea Clinic es un referente en cirugía plástica, medicina estética y regenerativa en Sevilla. Con un enfoque integral que combina innovación médica, precisión científica y un trato humano excepcional, bajo la dirección médica de la Dra. Ana Martínez Padilla, destacado cirujano plástico Aurea Clinic especialista en las cirugías de rinoplastia, lifting

facial y lipedema.