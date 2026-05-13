Aurora Pirrongelli, referente de emprendimiento y superación en Extremadura

Referente de emprendimiento y superación en Extremadura - Aurora Pirrongelli

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras más de 24 años de experiencia en el sector publicitario, la empresaria emeritense lidera "Nueva Fusión SL", una agencia basada en la honestidad y el crecimiento mutuo. Aurora Pirrongelli rompe el silencio sobre su historia personal: “sacar adelante a tres hijos en solitario y construir un negocio no es fácil, pero tampoco imposible.

Extremadura, 13 de mayo de 2026.- En un contexto empresarial donde a menudo se ocultan las vulnerabilidades, Aurora Pirrongelli ha decidido dar un paso al frente para demostrar que la verdadera fuerza reside en la superación. Gerente de la agencia de publicidad y marketing Nueva Fusión SL, Aurora Pirrongelli se ha consolidado como un referente en el mundo de la publicidad en Extremadura, no solo por su trayectoria profesional, sino por ser un testimonio vivo de resiliencia.

Con más de 24 años de dedicación al sector de la comunicación, el marketing y la publicidad, Aurora creció entre rotativas y cuñas de radio en la agencia de su madre. Hoy, lidera su propio proyecto bajo el lema "Una Buena Comunicación consiste en Sumar por ambas partes y no solo por una de ellas". Su enfoque se aleja de la venta agresiva para centrarse en la honestidad y en el asesoramiento real, priorizando siempre los objetivos de sus clientes por encima de sus propios márgenes de beneficio.

Sin embargo, el mayor logro de Aurora no se mide solo en facturación o campañas exitosas, sino en su capacidad para reconstruirse. Ha sacado adelante a su familia y su empresa estando completamente sola a cargo de sus tres hijos, sin respaldo económico más que el que ella misma ha sido capaz de lograr con constancia, esfuerzo y sacrificando tiempo de ocio para dedicarlo a adquirir nuevos conocimientos y competencias.

Hoy, 8 años después de conseguir levantar su propia empresa, Aurora Pirrongelli rompe el estigma y habla abiertamente sobre su vida privada. El golpe más duro vino con su tercer hijo, pero pese a las circunstancias, hoy por hoy es uno de los tres motivos por los que nunca ha tirado la toalla, es uno de los tres motores de su vida. "A día de hoy si de algo me he dado cuenta es de que el éxito en la vida no es llegar a tu objetivo, es saber afrontar los problemas, plantarles cara, buscar una solución, aprender de ellos y levantarte de nuevo, porque eso es vivir", afirma la empresaria.

A través de su historia, Aurora Pirrongelli busca inspirar a otras mujeres, asociaciones y emprendedores. Su mensaje es claro: “las dificultades son solo circunstancias, la actitud y la determinación son los ingredientes para lograr cualquier propósito”

Actualmente, además de gestionar las áreas de digitalización, diseño y estrategia para decenas de empresas extremeñas, Aurora Pirrongelli se posiciona como un ejemplo de liderazgo, empoderamiento femenino y desarrollo empresarial, demostrando que detrás de una gran marca, hay una historia de constancia y resiliencia que merece ser contada.

Estrategia digital y salud: Una sinergia para el éxito vital

En su constante evolución, Aurora Pirrongelli ha consolidado una línea de negocio paralela donde fusiona sus profundos conocimientos en el entorno digital con la satisfacción personal de promover soluciones para una salud física óptima. Convencida de que la vitalidad es el motor indispensable para alcanzar cualquier objetivo que uno se proponga en la vida, Aurora ofrece a través de su plataforma una respuesta efectiva para mantener la energía y combatir la fatiga física. Este proyecto no solo busca el bienestar individual, sino que se presenta como una oportunidad real de emprendimiento para aquellas personas que deseen iniciar un camino profesional propio, apoyándose en la experiencia en marketing y comunicación que Aurora ha perfeccionado durante más de dos décadas de trayectoria.

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