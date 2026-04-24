El autolavado de mascotas de Báñelo Usted abre sus puertas en Madrid los 365 días del año - Báñelo Usted

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de abril de 2026.- Mantener la higiene de un animal de compañía no siempre es una tarea sencilla, especialmente cuando el espacio en casa es limitado o las agendas laborales dificultan cuadrar una cita en una peluquería convencional. En este contexto, la llegada de un servicio de autolavado de mascotas disponible todos los días del año supone un cambio de paradigma para los dueños de perros en la capital. El concepto, que ya ha comenzado a ganar tracción en el Paseo de la Florida,51, propone una vuelta a lo práctico sin renunciar a la calidad profesional. Ya no se trata solo de quitar el barro tras un paseo por el parque, sino de integrar el cuidado del animal en la rutina diaria de una forma fluida, sin esperas ni preparativos logísticos complejos en el cuarto de baño del hogar.

Un espacio diseñado para la comodidad profesional

La propuesta de Báñelo Usted se aleja de las estructuras rígidas de los centros de estética canina tradicionales al eliminar la necesidad de cita previa. Al entrar en sus instalaciones, el usuario encuentra un entorno preparado específicamente para facilitar el manejo del animal, algo que rara vez se consigue en una bañera doméstica. El centro cuenta con bañera profesional que evita posturas incómodas para la persona y proporcionan seguridad al perro, además de mesa de secado y zona de cepillado que garantizan un acabado impecable. Esta infraestructura permite que el proceso de lavado sea eficiente y rápido, devolviendo al dueño la autonomía para decidir cuándo y cómo cuidar de su mascota, adaptándose a un ritmo de vida urbano que rara vez se detiene. Todo ello bajo un modelo de bajo coste, ofreciendo un servicio profesional completo por tan solo 8 euros.

Higiene completa más allá del baño

Sin embargo, el valor diferencial de este espacio en Madrid no reside únicamente en la facilidad para lavar al animal, sino en la posibilidad de realizar un mantenimiento integral de sus accesorios. La presencia de una lavadora especial para mantas, camas y correas soluciona uno de los mayores inconvenientes de la convivencia con mascotas: el desgaste de los tejidos que no pueden mezclarse con la colada familiar. Por un precio de seis euros, el servicio ofrece una experiencia de gama alta que democratiza el acceso a herramientas profesionales. Esta apertura ininterrumpida, de 09:00 a 22:00 horas, asegura que cualquier imprevisto o necesidad de última hora pueda resolverse en un lugar diseñado por y para el bienestar de los animales.

El éxito de este modelo en el Paseo de la Florida, 51 confirma que el cuidado de las mascotas en las ciudades está evolucionando hacia fórmulas más flexibles. Báñelo Usted ha logrado entender que el afecto por un animal también se demuestra facilitando su higiene de acuerdo a las necesidades reales de sus propietarios, ofreciendo un refugio de limpieza abierto los 365 días del año.



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