Bimi lanza el primer calendario de adviento creado por una verdura

El calendario cuenta con 24 sorpresas saludables y gourmets para deleitar al consumidor

Madrid, 20 de noviembre.- Bimi se sube al tren de la moda de los calendarios de adviento y lanza el primero de este tipo protagonizado por la verdura, con sabor entre un brócoli y un espárrago, que ha conquistado los paladares de los españoles.



Lejos de los tradicionales dulces o cosméticos, este original calendario invita a vivir la cuenta atrás hacia la Navidad con pequeños detalles pensados para cuidarse, disfrutar y sentirse bien. En su interior se esconden sorpresas relacionadas con la gastronomía, el bienestar y el universo Bimi.



Inspirado en el espíritu de la marca, el calendario de Adviento de Bimi demuestra que cuidarse también puede ser delicioso. Y es que Bimi, que se cocina en solo cinco minutos y transforma cualquier plato en un momento especial, quiere acompañar a los consumidores durante estas fiestas con un mensaje claro: la salud y el sabor pueden ir de la mano.



Para celebrar el lanzamiento, la marca ha puesto en marcha una campaña digital con presencia en redes sociales, colaboraciones con influencers y un sorteo en el que los seguidores podrán ganar uno de los 10 calendarios de Adviento de Bimi.



Bimi sigue conquistando Europa

Bimi cerró la campaña 2024/25 en Europa con un incremento superior al 30% respecto a la campaña anterior, mientras que Tenderstem continuó creciendo a doble dígito en Reino Unido, con un aumento del 12%. El sector retail representa actualmente el 70% del negocio en la Unión Europea, frente al 30% del canal de mercados mayoristas, con países como Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos, España, Portugal, Suiza y Francia capitalizando gran parte de este crecimiento.



En España, la superficie de producción sigue en expansión y supera ya las 1.700 hectáreas de cultivo. "La tendencia del consumo de Bimi en Europa continúa siendo muy positiva, con Reino Unido como principal mercado de exportación y un crecimiento destacado en Alemania y los países nórdicos. Francia también está consolidando el producto, mientras que en España están recuperando una dinámica muy favorable, especialmente en el canal HORECA o restauración", ha concluido Alberto Alapont, Food Chain Manager de Bimi para España, Portugal e Italia.







