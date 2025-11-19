Black Star Petroleum lanza su programa de eficiencia energética industrial

(Información remitida por la empresa firmante)

Black Star Petroleum presenta un plan integral orientado a optimizar el consumo de recursos, reducir emisiones y mejorar el rendimiento de los procesos productivos mediante soluciones tecnológicas avanzadas

Black Star Petroleum ha anunciado el lanzamiento de un ambicioso programa de eficiencia energética industrial, cuyo objetivo es transformar la gestión de los recursos dentro del sector productivo.

La iniciativa busca alcanzar un equilibrio entre rendimiento operativo, sostenibilidad ambiental y rentabilidad, apoyándose en el uso de tecnologías inteligentes y prácticas responsables.

"El futuro de la industria pasa por la eficiencia, no por el exceso. Este programa es una herramienta concreta para ayudar a las empresas a producir más con menos, reduciendo su huella de carbono y generando un impacto económico positivo", explica Ignacio Purcell Mena, CEO de Black Star Petroleum.

Optimización, digitalización y ahorro energético

El nuevo plan integra soluciones que abarcan desde la automatización de procesos hasta la gestión energética avanzada, permitiendo a los sectores industriales monitorizar el consumo, detectar pérdidas y aplicar medidas correctivas en tiempo real.

Estas acciones se acompañan de una inversión en investigación aplicada, con el fin de incorporar sistemas inteligentes que reduzcan las emisiones y optimicen la utilización de recursos como el agua, el gas y la electricidad.

"Cada paso que damos en innovación está orientado a mejorar la relación entre industria y medioambiente", añadió Purcell Mena. "La tecnología es el puente que nos permitirá mantener la competitividad sin comprometer la sostenibilidad".

Compromiso con una industria más limpia y responsable

El programa de eficiencia energética se enmarca dentro del plan estratégico de Black Star Petroleum, que busca impulsar una transformación real en el modelo industrial, apoyando la transición hacia energías limpias y procesos sostenibles.

Con más de 20 años de experiencia y presencia internacional consolidada, la compañía continúa fortaleciendo su liderazgo con iniciativas que redefinen los estándares del sector.

"Queremos demostrar que la eficiencia no es un coste, sino una inversión en el futuro", concluyó Ignacio Purcell Mena. "Nuestra meta es acompañar a las empresas en el camino hacia una producción responsable, moderna y consciente".

