Bookahospi acelera la incorporación de médicos internacionales ante el déficit sanitario en Europa - BOOKAHOSPI

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de abril

La plataforma de movilidad sanitaria internacional ha gestionado más de 2.500 profesionales en 15 comunidades autónomas, reduciendo drásticamente los tiempos de habilitación.

El Sistema Nacional de Salud español enfrenta su mayor crisis de personal sanitario en décadas. El Ministerio de Sanidad lo tiene documentado en su Informe de necesidad de médicos especialistas 2023-2035: el déficit de especialistas alcanzará un pico de hasta 9.000 médicos en 2027. Medicina de familia, anestesiología, geriatría y dermatología son las especialidades más afectadas. En atención primaria, más de un tercio de los médicos en activo tiene hoy más de 55 años.

El problema se replica en toda Europa. Según la OCDE, más de un tercio de los médicos de la Unión Europea tiene más de 55 años y se jubilará en los próximos años, lo que equivale a más de 600.000 profesionales que el sistema europeo deberá reemplazar. La proyección del Parlamento Europeo es clara: en 2030, Europa tendrá un déficit de 600.000 médicos. Cada nueve minutos, un médico en activo en el continente se jubila.

Un sistema que ya ha agotado su margen

Las estadísticas tienen traducción concreta en el día a día. En Castilla-La Mancha, varias plazas de medicina rural llevan meses sin cubrirse. En Andalucía, la espera media para ver a un especialista de digestivo supera los cuatro meses. En Cataluña, los servicios de urgencias de hospitales comarcales funcionan con guardias cubiertas por contratos de emergencia, algunos firmados con médicos jubilados que han vuelto temporalmente porque no hay relevo disponible.

La atención primaria concentra la mayor presión. Médicos de familia que atienden a más de cuarenta pacientes al día, sin margen real para la medicina preventiva que aliviaría la carga sobre el resto del sistema. La Organización Médica Colegial lleva años señalando este eslabón como el más vulnerable de la cadena asistencial.

El problema de tiempo que la política no puede resolver sola

Formar un médico lleva entre seis y diez años. Especializarlo, entre dos y cinco más. El Ministerio ha aumentado las plazas MIR en los últimos ejercicios, una medida necesaria cuyos efectos no serán visibles antes de 2030. Mientras tanto, las consejerías de salud buscan respuestas que funcionen ahora.

La única respuesta operativa a corto plazo es la movilidad internacional de talento ya formado. En 2022, la llegada de médicos extranjeros a Europa creció un 17% respecto a 2019, según la OCDE. Latinoamérica concentra buena parte de ese flujo: cientos de miles de profesionales sanitarios formados en universidades de reconocido nivel, con dominio del español y con motivación real para desarrollar su carrera en Europa.

El obstáculo no es la disponibilidad de candidatos. Es el proceso de habilitación. Homologar el título de un médico extranjero en España puede tardar hasta dos años por la vía administrativa ordinaria, un plazo que convierte en papel mojado la voluntad de cualquier institución sanitaria que necesite incorporar talento con urgencia.

Lo que Bookahospi ha resuelto

Bookahospi es la plataforma que ha resuelto el cuello de botella en la habilitación de profesionales sanitarios extranjeros. Mediante un sistema de gestión documental con inteligencia artificial, agiliza el proceso de homologación y permisos, que tradicionalmente puede tardar hasta dos años. Desde su creación, ha gestionado más de 2.500 expedientes con una tasa de éxito del 94%.

Opera en España, Francia y Reino Unido, tres de los mercados europeos con mayor déficit de personal sanitario, y trabaja con instituciones en 15 comunidades autónomas. Acompaña al profesional en todo el proceso, desde la homologación del título hasta su incorporación al centro sanitario.

Una decisión de modelo sanitario

La escasez de médicos no es un problema abstracto de recursos humanos. Es la razón por la que hay consultas de atención primaria que funcionan a medio gas, guardias que se cubren con contratos de emergencia y especialidades que acumulan listas de espera de meses. El cardiólogo, el psiquiatra, el médico de familia del pueblo: todos escasean por la misma causa estructural, y ninguno de ellos se puede formar en menos de una década.

El debate sobre la atracción de médicos extranjeros en España no debería reducirse a una cuestión de oferta y demanda laboral. Es, en el fondo, una decisión de modelo sanitario: si el Sistema Nacional de Salud quiere mantener los niveles de cobertura a los que aspira, necesitará incorporar talento internacional de forma estructurada y a escala. Hacerlo de forma fragmentada, como hasta ahora, prolonga la crisis sin resolverla.

Según la OCDE, los países que han gestionado mejor sus déficits de personal sanitario son aquellos que han combinado formación doméstica con canales de atracción internacional bien regulados y procesos de habilitación ágiles. España tiene el marco normativo. Lo que ha faltado es la infraestructura tecnológica para ejecutarlo a la velocidad necesaria.

La pregunta relevante no es si España debería incorporar médicos formados fuera. Ya lo está haciendo, de forma desordenada y lenta. La pregunta es si lo hará con los instrumentos adecuados para hacerlo de forma rápida, verificada y sostenible.

Bookahospi lleva operando en ese espacio con acuerdos institucionales activos en España, Arabia Saudí y el Golfo Pérsico. El déficit médico europeo no va a resolverse solo. Pero sí puede gestionarse, si se toman las decisiones correctas con la información y los instrumentos adecuados.

Sobre Bookahospi

Bookahospi es la mayor plataforma tecnológica de movilidad sanitaria internacional. Opera desde España con presencia en Madrid, Bogotá y Riad. Su sistema de inteligencia artificial, entrenado con más de 2.000 casos reales, gestiona y acelera el proceso de homologación y habilitación de profesionales sanitarios en 7 países.

La compañía ha gestionado más de 2.500 procesos de profesionales sanitarios latinoamericanos y españoles en centros hospitalarios de Europa y Oriente Medio. Mantiene acuerdos institucionales activos en España, Francia, Inglaterra, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y trabaja con instituciones sanitarias en 15 comunidades autónomas españolas. Su tasa de éxito en expedientes gestionados es del 94%.

Cuenta con más de 90.000 profesionales registrados en su plataforma y más de 15 acuerdos con universidades de toda Latinoamérica, lo que la convierte en la infraestructura de referencia para la movilidad de talento sanitario entre América Latina y los mercados con mayor déficit de profesionales del mundo.

Más información: bookahospi.com | Instagram: @bookahospi

Contacto

Emisor: Bookahospi

Contacto: Bookahospi

Número de contacto: 675656659