Brunimarsa lanza la Comunidad de Cuidado de Personas Mayores para dar voz, apoyo e información a mayores

Madrid, 30 de octubre de 2025.-

La necesidad de cuidados entre la población de personas mayores y dependientes en España es cada vez más acuciante, debido al envejecimiento demográfico y al aumento de la longevidad. Procurarles un cuidado que garantice su dignidad y bienestar es una responsabilidad que nos incumbe a todos como sociedad.

En este contexto, Brunimarsa refuerza su compromiso social con la creación de la Comunidad de Cuidado de Personas Mayores, un espacio digital gratuito destinado a mayores, familias, cuidadores y profesionales. Su objetivo: ofrecer información verificada, recursos prácticos y visibilidad a proyectos inspiradores que transforman la vida de las personas mayores.

Una iniciativa que amplía el concepto de cuidado

Brunimarsa, reconocida con la acreditación de Empresa Amigable con las Personas Mayores por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), ha impulsado esta Comunidad a partir de una inquietud que les rondaba hacía tiempo: cómo reforzar su compromiso de cuidado más allá de la asistencia y los servicios integrales que presta.

Su conclusión fue clara: divulgar, también es cuidar. Compartir conocimientos, acompañar con testimonios útiles y unir voces es, para esta empresa de atención domiciliaria para personas mayores y/o dependientes en la Comunidad de Madrid, su forma de aportar a su cuidado un carácter totalmente completo.

Qué ofrece la Comunidad de Cuidado de personas mayores

El espacio está diseñado para que distintos agentes implicados en el envejecimiento, la dependencia y el cuidado encuentren herramientas, acompañamiento y difusión de su labor. Y también para que nuestros propios mayores hallen un lugar donde compartir su vitalidad, sus deseos y su valor como transmisores de conocimiento, porque escuchar, también es cuidar. Entre los contenidos disponibles destacan:

Guías prácticas y recursos contrastados por profesionales socio-sanitarios.

Artículos de especialistas en geriatría, psicología, farmacia, fisioterapia o nutrición.

Historias inspiradoras de asociaciones y fundaciones que trabajan cada día por la dignidad y el bienestar de las personas mayores.

Reflexiones, consejos y pequeños momentos de nuestros mayores, contados por ellos mismos a través de piezas audiovisuales.

Una invitación a sumar esfuerzos

La Comunidad de Cuidado de Personas Mayores se concibe como un punto de encuentro abierto a la colaboración de fundaciones, asociaciones, profesionales y proyectos vinculados al envejecimiento activo y a la dependencia.

A través de colaboraciones, difusión de contenidos, webinars y testimonios, Brunimarsa busca fortalecer la cultura del cuidado en la sociedad y ampliar el alcance de las iniciativas que ya están generando un impacto positivo.

Para Enrique Aguilar, fundador de Brunimarsa, "las personas mayores y dependientes han sostenido con su esfuerzo buena parte de la sociedad que hoy disfrutamos. Merecen un cuidado digno, honesto y humano, que vaya más allá de la asistencia".

Con la Comunidad queremos alcanzar un doble propósito: por un lado, sumar fuerzas con profesionales socio-sanitarios, asociaciones, familias y expertos, porque creemos que divulgar conocimiento también es cuidar. Y, por otro, reconocer el valor de nuestros mayores como transmisores de aprendizaje y sabiduría, ofreciéndoles un espacio para compartir pensamientos, recuerdos y consejos sobre la vida, el paso del tiempo y el cuidado. Porque darles su lugar y escuchar, también es otra forma de cuidar. Solo así, compartiendo experiencias y buenas prácticas podremos conectar generaciones y construir una sociedad que respete y acompañe a sus mayores, entendiendo que el envejecimiento forma parte de la vida, no de la pérdida”.

Más información en: brunimarsa.es/comunidad-cuidado-personas-mayores/ y mediante el correo info@brunimarsa.es

