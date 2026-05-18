Por qué cada vez más madrileños escuchan Chillout en su día a día - Jose Manuel Antoral Cuevas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de mayo de 2026. - Madrid es una ciudad vibrante. Rápida. Intensa. Las jornadas empiezan temprano, las agendas se llenan con rapidez y los desplazamientos se suceden sin pausa. Entre la presión profesional, la hiperconectividad constante y la estimulación permanente, el ritmo urbano deja poco espacio al silencio. Madrid necesita así otra banda sonora.

En este contexto, se percibe una evolución discreta pero real: cada vez más madrileños eligen de forma consciente el sonido que les acompaña en su día a día. La música deja de ser un simple fondo de acompañamiento para convertirse en una herramienta de equilibrio plenamente elegida.

El Chillout responde precisamente a esta búsqueda contemporánea. Una música capaz de relajar sin adormecer, de aportar elegancia sin distraer, de crear una atmósfera sin invadir. Sus armonías fluidas, sus voces sensibles y sus producciones cuidadas ofrecen una respiración sutil sin romper el ritmo del día.

En el trabajo, en el coche, en hoteles, boutiques, rooftops o spas, esta estética sonora se integra de manera natural en los espacios y en los momentos de vida. Acompaña sin dominar. Estructura sin imponer. Instala una atmósfera.

Este creciente interés por el Chillout refleja una tendencia más amplia: en una época dominada por el ruido y la urgencia, el refinamiento sonoro se convierte en una forma de lujo moderno. Elegir una banda sonora es, en cierto modo, una declaración de estilo de vida.

Es en este espíritu donde se desarrolla Costa Del Mar. Nacida en Ibiza en 2012 en Internet, la emisora defiende desde sus inicios otra manera de entender la programación musical: exclusivamente Chillout, Lounge y Relax, con una selección exigente de temas mayoritariamente inéditos, con verdaderas canciones y voces, lejos de los bucles instrumentales repetitivos.

Recientemente llegada a la banda FM madrileña en el 105.1 FM, Costa Del Mar ofrece hoy a los habitantes y visitantes de la capital una alternativa sonora elegante y relajante, fiel al espíritu cosmopolita y sofisticado que ha marcado su trayectoria internacional.

En una ciudad que nunca se detiene del todo, elegir la propia banda sonora se convierte casi en un gesto esencial.

¿Y si el lujo moderno consistiera simplemente en escuchar de otra manera?

COSTA DEL MAR se puede escuchar en Madrid en el 105.1 FM, en su sitio web oficial costa.fm/, así como a través de su aplicación oficial gratuita.

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