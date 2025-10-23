Calculatuindemnización defiende el derecho a una indemnización justa por muerte en accidente de tráfico - Calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre.- La pérdida de un ser querido en un accidente de tráfico es una de las situaciones más duras que puede atravesar una familia. En esos momentos, además del dolor emocional, surgen también muchas dudas sobre los derechos que amparan a los familiares directos, cónyuges, hijos, padres, como a los indirectos, personas allegadas o dependientes de la víctima, como hermanos, abuelos o cuidadores principales, a la hora de acceder a una compensación económica en determinadas circunstancias, reconociendo así el impacto que la pérdida del fallecido tiene en su vida personal y económica.

La indemnización por muerte en accidente de tráfico es una compensación económica reconocida por la ley a favor de estas personas, con el objetivo de reparar —en la medida de lo posible— las consecuencias económicas y personales derivadas del accidente.

¿Qué cubre la indemnización por muerte en accidente de tráfico?

La indemnización por muerte en accidente de tráfico incluye diferentes conceptos que van más allá del daño moral. Entre ellos se encuentran:

-Daño moral por fallecimiento: se calcula en función del grado de parentesco y de la convivencia con la víctima.

-Perjuicios económicos: pérdida de ingresos o dependencia económica respecto al fallecido.

-Gastos derivados del fallecimiento: como los de sepelio, traslado o asistencia psicológica para los familiares.

En cada caso, el cálculo de la indemnización depende de las circunstancias del accidente, la edad del fallecido, su situación laboral y el impacto que su pérdida tiene en la vida de sus familiares.

La importancia de una reclamación bien gestionada

Tramitar correctamente una indemnización fallecimiento en accidente de tráfico requiere un análisis técnico y legal exhaustivo. No todas las aseguradoras ofrecen la cantidad que realmente corresponde según el Baremo de Accidentes vigente, por lo que resulta fundamental que las familias dispongan de abogados especializados en responsabilidad civil y tráfico.

En calculatuindemnizacion.es, el equipo jurídico trabaja junto a peritos, médicos y especialistas en reconstrucción de accidentes para asegurar que la reclamación contemple todos los perjuicios reconocidos por ley y que la familia reciba la compensación íntegra que merece.

Especialistas en grandes lesiones y fallecimientos derivados de accidentes

En calculatuindemnizacion.es se cuenta con un equipo jurídico y médico especializado en la atención de víctimas de accidentes graves. El servicio de Grandes Lesionados está preparado para acompañar tanto a quienes han sufrido lesiones de máxima gravedad —como daños medulares, cerebrales o amputaciones— como a las familias que han perdido a un ser querido a consecuencia del siniestro.

En los casos de fallecimiento, el equipo se encarga de coordinar de forma integral todo el proceso de reclamación de la indemnización por muerte, asegurando que se contemplen todos los perjuicios reconocidos por ley y que la compensación refleje la verdadera magnitud de la pérdida.

Además del asesoramiento jurídico, se ofrece apoyo médico, psicológico y técnico, con el objetivo de proporcionar a las familias una atención completa y humana en cada etapa del proceso.

Un proceso que va más allá del dinero

La indemnización por fallecimiento no compensa una pérdida irreparable, pero sí puede aliviar el impacto económico y ayudar a las familias a reconstruir su vida con dignidad. Más que una reclamación económica, se trata de un acto de justicia y de reconocimiento hacia quienes han sufrido las consecuencias más graves de un accidente de tráfico.

Contacto

Emisor: calculatuindemnizacion.es

Contacto: calculatuindemnizacion.es

Número de contacto: 900 264 544