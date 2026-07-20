El cambio de calzado en verano dispara un 40% las uñas encarnadas: soluciones definitivas y 100% sin dolor

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de julio 2026.- Los expertos de DM Clínica alertan sobre los riesgos del corte incorrecto y el calzado estival, y destacan la cirugía mínimamente invasiva como la opción más segura para disfrutar de las vacaciones

Con la llegada del calor y el cambio de armario, los pies se convierten en los grandes protagonistas. Sin embargo, este período de transición esconde uno de los problemas podológicos más molestos y frecuentes de la temporada: la uña encarnada (onicocriptosis). Durante el periodo estival, las consultas por esta dolencia aumentan de forma drástica debido al uso de calzado abierto, las chanclas y, sobre todo, a una mala técnica de corte antes de enseñar los pies.



Para abordar esta situación sin comprometer el descanso estival, los especialistas de DM Clínica han reforzado su servicio de atención prioritaria. El objetivo es ofrecer un diagnóstico rápido que evite complicaciones mayores, como infecciones que arruinen las vacaciones.



Tecnología y mínima invasión: la clave de una recuperación rápida

Sufrir de una uña encarnada suele asociarse a un proceso doloroso y a largos periodos de baja. Nada más lejos de la realidad actual. La podología moderna permite solucionar este problema de forma definitiva a través de procedimientos ambulatorios que priorizan el bienestar del paciente.



Desde el equipo médico de la clínica explican que el miedo a la intervención es el principal motivo por el que los pacientes retrasan la visita, agravando la lesión. "Hoy en día utilizamos técnicas de cirugía de uña encarnada de última generación. Son intervenciones menores, con anestesia local, que eliminan solo la parte de la uña que se clava y destruyen la matriz para que no vuelva a salir. El paciente sale caminando por su propio pie", aseguran los profesionales.



Esta apuesta por la tecnología y la especialización permite que el postoperatorio sea prácticamente indoloro. En pocas horas, la persona puede reincorporarse a su rutina diaria, una ventaja crucial en plena campaña de verano.



El peligro de los "remedios caseros"

Uno de los mayores errores detectados por los podólogos es el intento de solucionar el problema en casa con tijeras inadecuadas o tratamientos milagrosos de internet. Esto no solo no soluciona la raíz del problema, sino que suele introducir bacterias en la zona inflamada.



La experiencia del equipo de DM Clínica demuestra que la prevención y la actuación rápida son las mejores herramientas. Tratar el problema a tiempo mediante técnicas conservadoras en consulta puede evitar la necesidad de pasar por el quirófano. Y, en caso de requerir cirugía, la rapidez del proceso garantiza llegar a la playa sin molestias.



Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse de una cirugía de uña encarnada? La recuperación es prácticamente inmediata para las actividades cotidianas. Al ser un procedimiento mínimamente invasivo, el paciente sale de la clínica caminando con un calzado cómodo. Por lo general, se puede retomar la actividad física normal en un par de semanas, dependiendo de la cicatrización.



¿La operación de uña encarnada vuelve a doler cuando pasa la anestesia? El dolor postoperatorio es mínimo y se controla fácilmente con analgésicos comunes pautados por el podólogo. La mayoría de los pacientes refieren un alivio inmediato del dolor intenso que sentían antes de la intervención.



¿Se puede realizar la cirugía si la uña está infectada? Sí, el equipo profesional evalúa cada caso de forma personalizada. En muchas ocasiones, la propia presencia del trozo de uña clavado es lo que mantiene la infección activa, por lo que retirarlo de forma estéril y segura es el primer paso para curar la zona, acompañado del tratamiento antibiótico adecuado si es necesario.





Emisor: DM Clínica

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