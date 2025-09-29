La campaña "Thai’d Up This Summer" de TAT despierta el deseo de viajar con profundidad cultural

(Información remitida por la empresa firmante)

La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) ha concluido con gran éxito su campaña "Thai’d Up This Summer", destacando a ocho ganadores internacionales cuyo viaje de 10 días por Tailandia se convirtió en una vitrina viva de la riqueza cultural, la belleza natural y el espíritu creativo del país

Madrid, 29 de septiembre de 2025.- Coincidiendo con las vacaciones de verano en Europa, la campaña animó a jóvenes viajeros y familias a descubrir la calidez, creatividad y tesoros ocultos de Tailandia desde la perspectiva del turismo sostenible y responsable.



Desde la majestuosidad de los templos reales de Bangkok bañados en oro, y la emoción de los tuk-tuks recorriendo calles vibrantes, hasta los talleres de masaje tailandés bajo murales antiguos en Wat Pho, el viaje se desarrolló como una aventura cinematográfica. En Chiang Mai, los participantes abrazaron la herencia Lanna a través de la cocina del norte, montañas selváticas y entrenamiento de Muay Thai en el pueblo de Buakaw. Koh Samui ofreció exploraciones marinas, elaboración de aceite de coco y escapadas en serenas aguas turquesas. Nakhon Si Thammarat reveló el alma del sur de Tailandia con talleres de chocolate, teatro de sombras y alojamientos entre huertos.



La etapa final en Bangkok representó una armoniosa fusión entre la rica herencia de sus canales y la vanguardista coctelería de sus bares en las alturas. Los asistentes fueron transportados a través de experiencias diseñadas para profundizar la conexión emocional, enriquecer la apreciación cultural y consolidar recuerdos inolvidables. Cada momento fue una invitación a explorar la dualidad de la ciudad, desde la serenidad de sus vías fluviales históricas hasta el vibrante pulso de sus modernos espacios urbanos, creando una experiencia sensorial completa y memorable.



La campaña no solo posicionó a Tailandia como un destino multigeneracional, sino que también inspiró nuevas aspiraciones de viaje entre los exploradores europeos de próxima generación. A través de narrativas estratégicas y participación auténtica, "Thai’d Up This Summer" se ha convertido en un modelo de turismo inclusivo, experiencial y orientado al futuro.



Como complemento, la iniciativa "Amazing Grand Privileges" de TAT ofreció beneficios exclusivos para familias internacionales que visitaron Tailandia entre agosto y septiembre de 2025, reforzando el compromiso del país con la hospitalidad y la innovación.



Tailandia ya no es solo un destino: es una emoción, una historia, una experiencia compartida. Para los viajeros europeos, es una invitación a descubrir lo extraordinario.







Contacto

Nombre contacto: Warunee Promnon (Pom)

Descripción contacto: IS PROMPT CO., LTD.

Teléfono de contacto: +66 974289 549



