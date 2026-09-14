Del campo a la pantalla en segundos: la tecnología detrás del videoanálisis en deportes de alto rendimiento

Setup Elgato en evento Internacional de Hockey de la RFEH - Pablo Gutiérrez

(Información remitida por la empresa firmante)

Cómo Stream Deck Module y Cam Link 4K de Elgato ayudan a transformar cada jugada en información útil para los cuerpos técnicos dentro de las federaciones deportivas

Madrid, 14 de septiembre de 2026.- En un partido de máximo nivel, buena parte de lo que ocurre sobre el campo también se juega frente a una pantalla. Mientras los jugadores compiten, el equipo de análisis trabaja en paralelo para convertir el vídeo en información que el cuerpo técnico pueda utilizar durante el propio encuentro.



Pablo Gutiérrez Cerrada, Sport Performance Analyst de la Real Federación Española de Hockey, ha incorporado a su flujo de trabajo dos soluciones de Elgato —Stream Deck Module y Cam Link 4K— para agilizar este proceso durante competiciones internacionales como la FIH Pro League o la Final Four, donde cada penalti córner, recuperación o secuencia táctica debe quedar registrado y disponible para su revisión casi al instante.



Una mesa de control pensada para el partido

El análisis en directo se ha apoyado tradicionalmente en teclados configurados con accesos específicos para cada acción, una solución funcional pero rígida cuando el número de variables crece. Stream Deck Module cambia esa lógica: sus 59 botones configurables permiten crear perfiles distintos según la competición, el rival o la necesidad táctica del momento, sin rehacer el sistema ante un cambio de última hora.



"Stream Deck me ha dado muchísima libertad: el límite de las acciones que puedo capturar lo pongo yo, no la herramienta. Puedo adaptar el análisis a cada partido y trabajar de una forma mucho más rápida y sencilla", explica Gutiérrez Cerrada.



El vídeo, sin añadir más capas al montaje

Antes de clasificar cualquier acción, la señal de la cámara debe llegar al ordenador, un paso que se complica en un entorno móvil de desplazamientos constantes entre estadios y competiciones. Cam Link 4K actúa como puente entre ambos mundos, integrando la señal HDMI de la cámara en el flujo de análisis con el mínimo número de pasos posible.



"Cam Link 4K es una de esas herramientas pequeñas que te solucionan mucho. Me aporta versatilidad, facilidad de montaje y una señal clara, sin complicar todo el setup", añade el analista.



Este tipo de soluciones se ha extendido ya a otras federaciones deportivas, tanto para el control del arbitraje como para el análisis técnico por parte de los cuerpos de entrenadores, consolidando un modelo en el que la captura de vídeo y el control de la clasificación de jugadas conviven en un mismo sistema compacto.



En un deporte decidido muchas veces por detalles, reducir la distancia entre lo que ocurre en el campo y lo que llega a la pantalla del banquillo también forma parte del rendimiento.



Acerca de Elgato

Elgato es líder mundial en tecnología audiovisual para entornos digitales. Permite a los creadores de contenido y profesionales transformar sus ideas en experiencias inmersivas e impactantes. Desde cámaras, micrófonos y luces galardonadas hasta superficies de control, tarjetas de captura y soportes de estudio, Elgato establece los estándares que redefinen la narrativa digital. Respaldada por su empresa matriz CORSAIR (Nasdaq: CRSR), la marca aprovecha una sólida red global de distribución y una innovación constante para mantener un crecimiento sostenido. Reconocida en un mercado en rápida expansión, Elgato genera valor para creadores e inversionistas gracias a su compromiso con la excelencia y una estrategia orientada al futuro.

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