Capenergy destaca en congresos internacionales y consolida su liderazgo en tecnología médica - CAPENERGY MEDICAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de marzo de 2026.-

La innovación tecnológica aplicada al ámbito sanitario continúa impulsando avances relevantes en múltiples especialidades clínicas. La investigación científica, la validación clínica y la colaboración entre profesionales sanitarios se han convertido en pilares esenciales para el desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas.

En este escenario, Capenergy se posiciona como una referencia en tecnología médica gracias a su apuesta por la investigación, la evidencia científica y la colaboración con especialistas que trabajan en distintos países.

Participación científica en congresos internacionales de referencia

Capenergy continúa consolidándose como una marca de referencia internacional en tecnología médica por su respaldo en evidencia científica y por la creciente confianza de doctores y profesionales sanitarios en Europa, Centroamérica y Sudamérica. Este posicionamiento también se refuerza con la presencia de sus equipos en investigación en numerosos países de estas regiones.

Esta evolución se ha reflejado en la acogida de sus ponencias en tres congresos celebrados en apenas dos semanas: SOLAPAV 2026 en Costa Rica, Entre Dos Manos 2026 en Madrid y ALAPP 2026 en Lima. Estos encuentros sirvieron para compartir experiencias clínicas, investigación y avances tecnológicos en salud pélvica, evidenciando el valor clínico de una tecnología que continúa despertando interés, confianza y resultados entre profesionales de distintas especialidades y países.

En SOLAPAV 2026 se presentaron aplicaciones clínicas de dispositivos intracavitarios de radiofrecuencia para rehabilitación uroginecológica. La Dra. Begoña Caldera participó en la presentación de los dispositivos MJS, MJS BioVibe y un sistema para el tratamiento del vaginismo.

En el Congreso Entre Dos Manos participaron José Pablo Traña y Elena Arias, quienes compartieron experiencia clínica en el uso de radiofrecuencia. Además, intervinieron en un taller y un simposio centrados en la incontinencia urinaria de esfuerzo.

Investigación clínica y colaboración profesional en el ámbito del suelo pélvico

La X edición del Congreso de Piso Pélvico ALAPP, celebrada en Lima, reunió a especialistas centrados en investigación, práctica clínica e innovación en disfunciones abdominopélvicas.

Durante este encuentro, Cristina Salar y Cristina Orts presentaron una investigación sobre radiofrecuencia y ejercicio terapéutico en pacientes con cáncer de mama. José Pablo Traña expuso su trabajo sobre la integración de radiofrecuencia y ejercicio en el manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo. El programa incluyó además un taller práctico impartido por Fabiola Vilchez sobre tecnología basada en energía para la rehabilitación del suelo pélvico.

Desde Capenergy también se trasladó un reconocimiento a los profesionales que han contribuido al desarrollo y difusión de estas iniciativas científicas: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los grandes profesionales que nos han acompañado y contribuido a este éxito: Don José Pablo Traña, Dra. Cristina Salar, Dra. Cristina Orts y Dra. Juani Lafaja”. Asimismo, la empresa añadió: “Gracias por vuestro compromiso, vuestra excelencia y vuestra confianza en Capenergy”.

La participación en estos congresos refuerza la proyección científica y clínica de la compañía en el desarrollo de soluciones terapéuticas basadas en evidencia. Capenergy continúa impulsando la generación de conocimiento, promoviendo nuevas investigaciones y colaboraciones profesionales que contribuyen al avance de la medicina y de la tecnología aplicada a la salud.

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