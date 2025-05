El 'caso Quinton': más de 90 medidas activas en conciliación y bienestar laboral

(Información remitida por la empresa firmante)

Quinton BioTechLabs, compañía biotecnológica, reafirma su modelo de bienestar con un sistema flexible y personalizado exitoso que combina impacto social y eficiencia interna

Alicante, 21 de mayo de 2025.- Según una encuesta del CIS de 2024, el 44,1% de los españoles considera que los problemas de conciliación laboral y familiar son una de las principales razones para tener menos hijos. Además, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística en los últimos diez años, el 28,1% de las personas de 18 a 64 años con hijos propios o de la pareja abandonaba su trabajo en algún momento para cuidar de sus hijos.



Quinton BioTech Labs, empresa biotecnológica alicantina especializada en soluciones naturales a base de agua de mar, es conocida por su labor en el ámbito del bienestar personal y laboral, así como su apuesta firme por la conciliación. Fruto de estas políticas, este mes de junio, prevé renovar su doble certificación como entidad efr (Empresa Familiarmente Responsable) y el sello Más Talento Senior.



Desde la entidad, afirman cómo la conciliación no es un discurso, sino una práctica: una forma de estar y de hacer que se refleja en cada decisión. No en vano, la empresa cuenta desde hace años con más de 90 medidas vivas, recogidas en su ‘Laboratorio del Bienestar’, que permiten a cada profesional elegir, en función de su momento vital, cómo organizar su vida profesional y personal. "Invertimos en conciliación porque la compañía cree en ella. Su valor económico supone un 2,5% de la facturación, pero su impacto es incalculable", señala Cecilia Coll, directora de Personas y Bienestar Corporativo de Quinton.



Un pack de 90 medidas ‘felices’ que reflejan su modelo de bienestar

En Quinton ‘no se habla de Recursos Humanos’, sino de Gestión de Personas y Valores, un enfoque profundamente arraigado en su cultura organizativa. Esta filosofía guía tanto sus procesos internos como la selección de talento, donde además de la capacitación técnica se valora especialmente la alineación con los valores de la empresa.



Algunas de sus iniciativas más representativas incluyen:



• Acompañamiento a las familias, con facilidades para traer a los hijos al trabajo o adaptar horarios en función de guarderías o universidad, e incluso para cuidar a los abuelos.



• Vacaciones a la carta, para que cada persona pueda decidir cómo y cuándo desconectar.



• Día libre por cumpleaños, porque celebrar la vida también cuenta.



• Seguro médico 100% subvencionado, para que cuidarse no suponga un esfuerzo adicional.



• Trabajo flexible en tiempo y espacio, basado en la confianza y la autonomía.



Una cultura organizacional basada en el cuidado real con diferentes focos

La compañía y, en concreto, su departamento de Personas, han recibido en los últimos tiempos numerosos distintivos. Además del sello efr o Más Talento Senior, se le suma su revalidada distinción Great Place To Work o Lugar feliz para trabajar. Además, en los últimos meses ha recibido el Premio Internacional SFS (2025) relativo a la flexibilidad laboral y promoción del empleo juvenil. En concreto, este último, premiaba también el reconocimiento por su equilibrio entre la innovación tecnológica y el contacto humano.





