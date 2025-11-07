Centralerisk Iberia debuta en Barcelona con MonitorCIRBE

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 7 de noviembre de 2025.

Centralerisk llega oficialmente a España con Centralerisk Iberia (www.centralerisk.es) y lanza MonitorCIRBE, el primer servicio dedicado a las empresas para el análisis y seguimiento de los datos presentes en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).

La nueva herramienta permite a las empresas comprender cómo las evalúan los bancos, optimizar su calificación para presentarse de forma más sólida ante los posibles financiadores y demostrar su solvencia a terceros.

“El reciente dinamismo de la economía española ha acelerado nuestra decisión de invertir en la península ibérica”, explica Massimiliano Bosaro, CEO de Centralerisk Iberia. “En un país que crece por encima de la media europea, ofrecer herramientas que permitan a las empresas comprender los factores que influyen en su rating, mejorar la relación con las entidades de crédito y demostrar su puntualidad financiera a terceros significa, en definitiva, ayudar a las empresas a competir mejor.”

Según los datos del FMI, España se confirma como una de las economías más dinámicas de Europa, con un PIB en aumento del 2,8% anual en 2025, impulsado por el empleo, el turismo y la innovación tecnológica. Un contexto favorable también para las más de 2.000 empresas italianas ya activas en el país, como destaca la Cámara de Comercio Italiana de Barcelona, histórica plataforma de apoyo y conexión entre los dos sistemas económicos.

Un entorno económico y normativo cada vez más competitivo, subrayan también los abogados Enzo Colarossi y Eugenia Ravagnan Venezze del despacho Escura, firma con más de 120 años de trayectoria y un Italian Desk especializado.

“España se está consolidando como uno de los destinos más atractivos para los inversores europeos – explican – gracias a una fiscalidad favorable para nuevas empresas y startups, un impuesto de sociedades reducido al 15% durante los dos primeros ejercicios y políticas de apoyo a la innovación y la digitalización. Un contexto que favorece la llegada de empresas como Centralerisk, capaces de aportar valor añadido en términos de eficiencia y transparencia financiera.”

“MonitorCIRBE nace para poner en valor la buena gestión financiera de las empresas y demostrar su solvencia,” continúa Bosaro. “Una CIRBE monitorizada y optimizada significa un acceso más rápido al crédito y mejores condiciones; para los bancos, en cambio, implica menor riesgo y mayor eficiencia del sistema.”

La importancia estratégica del control del riesgo la confirma Igor Garzesi, Director General de Banca Mediolanum, profundo conocedor de España, donde vive y trabaja desde hace más de 25 años: “En los últimos años, el sistema bancario europeo ha comprendido que la prevención del riesgo es la clave para la estabilidad. Las centrales de riesgos de los bancos centrales, como la CIRBE en España, permiten pasar de un control a posteriori a una gestión proactiva y predictiva, gracias también al uso de datos e inteligencia artificial.”

El servicio, desarrollado íntegramente en España —software, infraestructura y servidores locales—, se presenta como un aliado estratégico para las empresas y el sistema crediticio en el proceso de digitalización financiera del país.