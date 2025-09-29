Centro Cultural Chino presenta 'Ningbo entreluces y sombras - Exposición especial de fotografía en España'

(Información remitida por la empresa firmante)

Tejiendo un "nuevo vínculo" para el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones china y española

Madrid, 29 de septiembre.- El Centro Cultural Chino de Madrid acogió ayer viernes la inauguración de la exposición gratuita 'Ningbo Entreluces y Sombras - Exposición Especial de Fotografía en España', un evento cultural de alcance internacional que refuerza los lazos históricos y contemporáneos entre China y España.



La muestra se ha celebrado en un año de gran simbolismo: el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea, así como el 20º aniversario de la asociación estratégica integral entre China y España.



Se trata, además, de la primera vez que esta exposición llega a Europa Occidental, tras un recorrido internacional iniciado en Camboya en mayo de 2025. Desde entonces, ha itinerado por 19 países (entre ellos Estados Unidos, Canadá, Bangladesh y Benín), reuniendo a más de 460.000 visitantes y cosechando gran reconocimiento.



El arte fotográfico como puente cultural

'Ningbo Entreluces y Sombras' reúne una amplia selección de fotografías que retratan la riqueza histórica y cultural de Ningbo como punto de encuentro entre China y Occidente. Cada obra está acompañada de textos explicativos en chino y español, lo que refuerza el espíritu de intercambio y aprendizaje mutuo entre ambas culturas.



Durante la inauguración, Marcel Leijzar, subdirector del Departamento de Desarrollo y Cooperación Internacional de la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), subrayó que "la historia de Ningbo, que habla a través de la luz y las fotografías, personifica la apertura de China. También es una prueba de que Ningbo avanza con el mundo".



Por su parte, Antonio Miguel Carmona, presidente de la Asociación de Amistad España-China y profesor de Economía de la Universidad Centroeuropea de São Paulo destacó que "esta exposición permitirá a los habitantes de ambos países pasar del intercambio de mercancías a la comunicación espiritual, demostrando la profunda importancia de los intercambios culturales y turísticos, y la interacción entre Oriente y Occidente".



Una inauguración con amplio respaldo institucional

Más de un centenar de asistentes participaron en este acto inaugural, incluyendo representantes de organizaciones internacionales, autoridades del gobierno español, instituciones chinas en España, personalidades del ámbito cultural y medios de comunicación.



El acto incluyó la firma de dos acuerdos estratégicos:



• La puesta en marcha de la plataforma CULTURAL HUB, que permitirá dinamizar actividades culturales en espacios gastronómicos seleccionados del Grupo Internacional de Restaurantes Madrid East.



• La colaboración para el lanzamiento de CHINESE CHARACTER CHESS, un innovador juego educativo que fusiona caracteres chinos y ajedrez, y que se implantará inicialmente en cinco escuelas chinas de Madrid.



Organización y próximas paradas

La exposición está organizada por el Centro Internacional de Comunicación de Ningbo y el Centro de Comunicación de Europa Central y Oriental y Asia Central-Sur de la Administración de Publicaciones en Lenguas Extranjeras de China (The China Pictorial), con la colaboración del Centro Cultural Chino en Madrid y la Oficina de Turismo de China en Madrid.



Tras su paso por la capital española, la muestra también se presentará en Barcelona, en la sede de Podcast Company.







