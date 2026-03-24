Ceolevel se convierte en Partner Oficial del PMI para liderar la formación de Directores de Proyecto

Ceolevel PMI ATP - PMI

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora estratégica Ceolevel alcanza la acreditación Authorized Training Partner (ATP) del Project Management Institute (PMI). Este hito garantiza a sus alumnos el acceso exclusivo a materiales oficiales y simuladores de examen de última generación, consolidando a la entidad como el referente de excelencia en la certificación de Directores de Proyecto en el mercado hispanohablante

Madrid, 24 de marzo de 2026.- Ceolevel, la entidad líder en capacitación estratégica para profesionales de la gestión de proyectos en España, ha anunciado hoy su acreditación oficial como Authorized Training Partner (ATP) por parte del Project Management Institute (PMI). Esta distinción sitúa a la compañía en la élite global de centros de formación autorizados para impartir la preparación oficial de la certificación PMP (Project Management Professional).



En un entorno empresarial cada vez más complejo y orientado a proyectos, la demanda de líderes certificados ha crecido exponencialmente. Con esta nueva acreditación, Ceolevel garantiza a sus alumnos el acceso directo a los materiales de estudio oficiales desarrollados por el propio PMI, así como a simuladores de examen exclusivos y actualizados en tiempo real con los últimos estándares internacionales.



"La transición a Partner Oficial es un paso natural en nuestra evolución", afirma Alejandro Pérez, CEO de Ceolevel. "Tras años de formar a miles de profesionales con metodología propia, hoy unimos nuestra experiencia al respaldo oficial del PMI para asegurar que nuestros alumnos no solo obtengan su certificación, sino que lideren proyectos con las herramientas más avanzadas del mercado".



Un nuevo estándar para el alumno

La acreditación ATP impone rigurosos controles de calidad: desde la validación técnica de los instructores hasta el uso de metodologías de aprendizaje diseñadas para maximizar el éxito en el examen. Para las empresas y particulares, esto supone una garantía de retorno de inversión en formación, minimizando riesgos y asegurando que el conocimiento impartido es el estándar de oro de la industria.



Sobre Ceolevel

Fundada hace más de una década, Ceolevel se ha posicionado como la escuela de negocios de referencia para Directores de Proyecto en España y Latinoamérica. Con un enfoque práctico y orientado a resultados, la entidad ha formado a líderes de las principales compañías del IBEX 35 y sectores tecnológicos, destacando por su alta tasa de aprobados en los exámenes de certificación y su enfoque en el desarrollo de "Power Skills" para el liderazgo moderno.

Contacto

Emisor: Ceolevel

Nombre contacto: Alejandro Perez

Descripción contacto: CEO

Teléfono de contacto: 627901136