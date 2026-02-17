El chef Periko Ortega descubrió su cocina en Fitur y Madrid Fusión - RESTAURANTE RECOMIENDO

Madrid, 17 de febrero de 2026.- El chef cordobés, Periko Ortega, que consiguió la primera Estrella Michelin en su restaurante ReComiendo en la reciente gala de la reconocida e internacional guía roja de la gastronomía, comenzó el nuevo año como protagonista en las dos grandes citas en la ciudad de Madrid, por un lado, en la feria internacional de turismo FITUR y por otro en el mayor congreso gastronómico del mundo, Madrid Fusión. En FITUR su cocina se pudo ver y disfrutar en el exclusivo concepto de Circle by Meliá, la membresía premium de Meliá, que premia la flexibilidad y se adapta al estilo de viaje de sus socios en más de 350 hoteles y resorts en la cartera de Meliá Hotels International. El chef presentó su creativa propuesta gastronómica en este contexto de lujo con toda una suerte de bocados de alta cocina, como su `Papelón Nervio de Mogote Ibérico, su `Jarabe Andaluz: Gazpacho Frito de Invierno, la `Pepita de Foie, Oro y PX, el `Pringacid con Sopaipas Crujientes, la `Bechamel de Jamón Ibérico con Sashimi de Ventresca de Atún Rojo, el `Croissant Nervio: Rabo de Toro Sweet Chilli y Cebolla Encurtida, y en la parte dulce `Pastel de AOVE y Especias y `Roca de Chocolate y Chips.

En Madrid Fusión Periko Ortega asistió con Sabor Granada, cocinando con producto 100% Granada, producto con el que el cocinero trabaja a diario en el restaurante Nervio by Periko Ortega que gestiona en el Hotel Meliá Granada. Presentó sus `Habitas de la Vega con jamón de Trevélez, y su muy especial `Ajoblanco de pistacho tartar de quisquilla y granizado de manzana. Completó su ponencia con dos pases del actual menú de ReComiendo*, con el recuerdo a un establecimiento histórico de Córdoba, `Ordubres del hotel suizo, y `La comida del marqués de Julio Romero de torres, donde presentó la sorprendente técnica de maduración forzada con la Gran Lubina Atlántica Aquanaria.

Periko Ortega en un referente de la cocina andaluza que desarrolla una gastronomía del recuerdo, actuando en las emociones más profundas a través del sabor, en los próximos meses le veremos posicionar sus nuevos proyectos en otros puntos de Andalucía y tendrá una notable visibilidad internacional.

