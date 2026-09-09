Clínica Apolo, el proyecto sanitario de Mazarrón que apuesta por una clínica más humana y digital - CLÍNICA APOLO PUERTO DE MAZARRÓN
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 09 de septiembre de 2026.-
El proyecto sanitario impulsado por Diego González Garro combina fisioterapia, psicología, medicina estética y especialidades con espacios funcionales, procesos digitalizados y un modelo pensado para crecer desde Puerto de Mazarrón hasta otras ciudades españolas.
Durante años, acudir a una clínica privada ha significado, en muchos casos, entrar, esperar, recibir un tratamiento y marcharse.
Clínica Apolo quiere cambiar esa experiencia.
Desde Puerto de Mazarrón, el proyecto sanitario dirigido por el empresario murciano Diego González Garro apuesta por un modelo de policlínica basado en menos masificación, más tiempo para cada paciente, profesionales especializados y una mayor integración entre tratamiento, ejercicio y tecnología.
“Queremos dignificar el trabajo de los profesionales sanitarios, pero también ofrecer precios razonables a los pacientes. El reto está en encontrar ese equilibrio entre cuidar al profesional y cuidar a quien confía en nosotros”, explica Diego González Garro.
La intención de Apolo es integrar fisioterapia, psicología, medicina estética y diferentes especialidades médicas en un entorno moderno, cercano y digitalizado. Mazarrón será el punto de partida de un modelo que aspira a trasladarse posteriormente a otras ciudades españolas.
“Queremos crear una clínica a la que profesionales y pacientes tengan ganas de venir, donde cada persona reciba tiempo, atención y un tratamiento adaptado a sus necesidades”, añade el CEO de Clínica Apolo.
Un concepto de fisioterapia que rompe con la consulta tradicional
Uno de los pilares de Clínica Apolo en Mazarrón es la fisioterapia, con un enfoque que combina el tratamiento individual con espacios para el ejercicio terapéutico, la readaptación y el movimiento.
La clínica ofrece fisioterapia de suelo pélvico, neurológica, deportiva y general, con el objetivo de recuperar progresivamente la funcionalidad del paciente, especialmente en el ámbito deportivo.
Apolo apuesta además por evitar la masificación y ofrecer sesiones con el tiempo necesario para valorar y acompañar la evolución de cada persona. Las propias instalaciones siguen esta filosofía, con un diseño funcional y cómodo que se aleja de la imagen tradicional de una clínica fría o impersonal.
Fisioterapia, psicología y medicina dentro de un mismo entorno
El proyecto de Clínica Apolo parte de una visión multidisciplinar.
Además de la fisioterapia en Mazarrón, la policlínica integra servicios de psicología, con atención a diferentes necesidades emocionales y psicológicas, así como áreas vinculadas a ansiedad, estrés, relaciones personales y otras situaciones que pueden afectar al bienestar de una persona.
A ello se suma la medicina estética en Mazarrón, con un enfoque médico, tratamientos personalizados y resultados naturales a cargo de profesionales sanitarios especializados.
Apolo prevé seguir ampliando sus especialidades para que los pacientes puedan encontrar distintos profesionales en un mismo centro y, cuando sea necesario, facilitar la coordinación entre disciplinas.
El objetivo es ofrecer una visión global de cada paciente, especialmente en casos que requieren un abordaje conjunto, como la recuperación funcional, el suelo pélvico o determinadas lesiones con componentes físicos y psicológicos.
Profesionales como principal activo
Uno de los objetivos de Clínica Apolo es construir un equipo formado por profesionales altamente especializados, procedentes tanto de la Región de Murcia como de otros puntos de España.
La estrategia de crecimiento de la clínica no consiste únicamente en aumentar el número de consultas o especialidades.
La prioridad es incorporar profesionales capaces de aportar conocimiento, experiencia y especialización en áreas concretas.
Para Diego González Garro, este punto será determinante en la evolución del proyecto.
“La clínica puede tener una imagen espectacular, tecnología o buenas instalaciones, pero al final lo que realmente cambia la vida de una persona es el profesional que tiene delante. Nuestra obsesión es rodearnos de personas muy buenas en lo suyo y crear un lugar en el que también ellas quieran desarrollar su carrera”.
Una clínica sanitaria nacida con mentalidad digital
Otro de los elementos diferenciales del proyecto es su apuesta por la digitalización. Clínica Apolo ha nacido con sus principales procesos organizativos y administrativos digitalizados, desde la gestión de citas e historiales hasta la comunicación y la organización interna.
Sin embargo, para la compañía, digitalizar no significa deshumanizar, sino utilizar la tecnología para reducir tareas administrativas y permitir que los profesionales dediquen más tiempo a los pacientes.
Esta apuesta también se refleja en la comunicación. La clínica trabaja con marketing digital, redes sociales, divulgación sanitaria y creación de contenido, con el objetivo de acompañar al paciente desde el momento en que comienza a buscar información sobre una lesión, un tratamiento o el especialista que necesita.
Así, Apolo busca no solo facilitar el acceso a sus servicios, sino convertirse progresivamente en una fuente cercana de información sanitaria en Mazarrón y la Región de Murcia.
Mazarrón como punto de partida
La elección de Puerto de Mazarrón como ubicación del primer centro responde al objetivo de ofrecer una alternativa sanitaria privada a pacientes de la zona y localidades cercanas, facilitando el acceso a profesionales especializados sin necesidad de desplazarse a Cartagena o Murcia.
El proyecto aspira a crecer progresivamente por la Región de Murcia y, posteriormente, por otras ciudades españolas. Madrid forma parte de esa visión de futuro.
“Siempre he tenido muy presente Madrid. Mi objetivo personal es que algún día exista una gran Clínica Apolo en la capital. Mazarrón es donde empieza todo”, señala González Garro.
La intención, sin embargo, no es crecer a cualquier precio, sino conseguir que cada nuevo centro mantenga los mismos principios y estándares que dieron origen al proyecto.
Soluciones reales para los problemas más frecuentes
El trabajo de Clínica Apolo responde a algunas de las consultas más habituales, desde dolor lumbar y cervical, lesiones deportivas y problemas de suelo pélvico hasta procesos de fisioterapia neurológica relacionados con ictus, Parkinson o alteraciones de la movilidad.
El centro ofrece también psicología, medicina digestiva y medicina estética, con tratamientos adaptados a las necesidades de cada paciente.
Para ello, Clínica Apolo reúne profesionales especializados en distintas áreas, facilitando que cada persona encuentre en un mismo centro la atención que necesita.
Sobre Clínica Apolo
Clínica Apolo es una policlínica privada ubicada en Puerto de Mazarrón, Murcia.
El centro ofrece servicios de fisioterapia general, fisioterapia deportiva, fisioterapia neurológica, fisioterapia de suelo pélvico, psicología, sex coach, estimulación cognitiva, medicina digestiva, medicina estética y otras especialidades sanitarias, con un modelo basado en atención personalizada, espacios funcionales, especialización profesional y digitalización.
Clínica Apolo – Puerto de Mazarrón
Avenida doctor meca 109, 1º Planta. Centro comercial La Piramide
Web: clinicaapolomazarron.com/
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Contacto
Emisor: CLÍNICA APOLO PUERTO DE MAZARRÓN
Contacto: CLÍNICA APOLO PUERTO DE MAZARRÓN
Número de contacto: +34 680561828