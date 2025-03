Clouding.io supera los 5,5 millones de facturación en 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 3 de marzo

La empresa, líder en el mercado español del cloud, crece un 25% respecto a 2023 y sigue ampliando su infraestructura con nuevas funcionalidades avanzadas

Clouding.io, compañía española de IaaS (Infrastructure as a Service), ha cerrado 2024 con una facturación superior a 5,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 25% respecto al año anterior. Gracias a la confianza de sus clientes y a su apuesta por un servicio cloud potente, flexible y transparente, la compañía sigue consolidando su posición como referente en el mercado español del cloud.



Innovación en 2024: Virtual Private Cloud (VPC) y nuevas funcionalidades

En su esfuerzo por seguir evolucionando, Clouding.io ha lanzado en 2024 la Virtual Private Cloud (VPC), una funcionalidad clave para empresas y profesionales que buscan mayor control, privacidad y seguridad en su infraestructura: asegurando aislamiento completo de los servidores en una red privada virtual, mayor seguridad y control en la comunicación entre instancias y posibilidad de diseñar arquitecturas cloud más avanzadas y personalizadas.



Además, este año también se ha incorporado una de las funcionalidades más esperadas por los usuarios: la reinstalación de servidores directamente desde el panel de cliente. Ahora, los clientes pueden restablecer sus servidores en cuestión de segundos, manteniendo la misma IP y evitando procesos manuales complejos. Esta mejora permite agilizar el trabajo de administradores de sistemas y desarrolladores, ofreciendo mayor flexibilidad en la gestión de la infraestructura cloud.



Mejoras de rendimiento: acceso a disco más rápido y optimizaciones en 2025

El equipo de Clouding.io ha trabajado intensamente en la optimización del rendimiento, con mejoras significativas en el acceso a disco que han reducido la latencia y aumentado la velocidad de lectura y escritura. Estas optimizaciones se traducen en un cloud más ágil, eficiente y fiable para sus clientes.



Y esto no acaba aquí: En 2025, la compañía seguirá implementando nuevas optimizaciones para seguir mejorando el rendimiento y la estabilidad de su infraestructura cloud.



Un 2025 lleno de novedades en Clouding.io

El crecimiento de Clouding.io no se detiene, y el próximo año traerá nuevos servicios y productos que reforzarán aún más su propuesta cloud. La compañía ya está trabajando en diversas novedades que verán la luz a lo largo de 2025, ampliando su catálogo de soluciones para seguir ofreciendo un servicio cloud versátil, potente y escalable.



Clouding.io sigue apostando por la innovación continua y la satisfacción del cliente -con su servicio de Soporte 24/7 que cuenta con los tiempos de respuesta más rápidos del sector cloud-, manteniéndose como una de las opciones más fiables y competitivas del mercado.

