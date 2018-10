COMUNICADO: Consejos para desatascar un fregadero

Actualizado 27/04/2015 10:11:28 CET

Muchas veces nos planteamos cómo desatascar un fregadero. Cuando esta avería sucede, casi siempre llamamos a fontaneros para que nos resuelvan este problema. Otras personas creen que la mejor manera es hacerlo ellos mismos y hoy queremos hacer llegar a los usuarios los mejores consejos.

Tenemos que decir que en nuestra Web www.uabtube.cat hablamos a diario sobre estos problemas, asesoramos personalmente a los clientes para que obtengan las mejores soluciones y, por ello, nos diferenciamos de nuestra competencia.

Éste es el principal motivo por el cual contactamos con el gran público. Pero no sólo vamos a proponer nuestra web de Fontaneros como solución. También queremos aprovechar este espacio que hoy generosamente nos conceden para aportar luz a asuntos como desatascar un fregadero, arreglar un grifo que gotea, como pedir un servicio urgente y, sobre todo, lo más importante, cómo saber qué empresa elegir.

Es recomendable llamar a unos Fontaneros Valencia 24 Horas para una reparación de urgencia y os vamos a poner una serie de ejemplos de cuándo debéis hacerlo y cuándo no es necesario.

Por ejemplo, cuando llegas a casa y ves que se te ha roto el latiguillo del baño o del lavabo y te encuentras la vivienda inundada. Lo primero que debes hacer es cerrar la llave de paso e inmediatamente llamar a unos Fontaneros de forma urgente. Dicha avería no es fácil de solucionar y, en la mayoría de los casos, es de fácil solución para un buen profesional si se llega a tiempo. En estos casos, el coste será mucho inferior que si dejas pasar más tiempo.

Testimonio de un cliente:

Hola a todos. Me llamo Carmen. Quería contar mi opinión acerca de Fontaneros Valencia.

Vivo en Burjassot y la verdad que nunca he tenido un fontanero fijo. Una noche a las 4 de la mañana estaba durmiendo y, de repente, un ruido me despertó. La verdad que me asusté bastante y cuál fue mi sorpresa que¡ tenía una fuga en el baño! No me lo podía creer,

¡Necesito un Fontanero Urgente!, exclame. No sabía dónde llamar y mirando en Internet los encontré a ellos.

Decidí que a ellos por su página web, muy completa, y me inspiró bastante confianza. Los llamé y yo, que tenía dudas hasta de si me lo cogerían por la hora, aunque en su página ponía que trabajan las 24 horas, me lo cogieron bastante rápido.

Fueron muy amables, lo cual agradecí, y me tranquilizaron bastante. Me enviaron a un técnico especialista en fugas y llego en unos 13 minutos. Nada más llegar hizo un pequeño arreglo y como era tan tarde, para no molestar, decidimos que volvieran a la mañana siguiente a solucionarlo. Mientras, habían hecho un pequeño apaño para que no saliese más agua.

Así fue. Además, esa noche no me cobraron nada. Llegaron a la mañana siguiente a la hora que yo les dije y terminaron el servicio de forma rápida y eficaz. Yo, la verdad, estaba un poco asustada, entre que los llamé por la noche, dos desplazamientos y todo el servicio de urgencia. Pensé que me cobrarían muchísimo dinero, pero no fue así. Me cobraron un precio asequible completamente al servicio realizado, así que sólo puedo dar las gracias por su amabilidad, profesionalidad y, si algún día vuelvo a decir "Necesito un Fontanero Urgente", volveré a contar con sus servicios.

Contacto para nota de prensa:

Empresa: Fontaneros Valencia

Twitter: https://twitter.com/FontanerosValen

Página Web: www.uabtube.cat