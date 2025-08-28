Consolas que marcan tendencia: de muebles auxiliares a rincones protagonistas de este otoño

(Información remitida por la empresa firmante)

El cambio de estación y la bajada de temperaturas invitan a renovar la decoración del hogar con tonos suaves y texturas naturales que aportarán calidez y serenidad. Los detalles dorados, las piezas artesanales y los elementos naturales se convierten en protagonistas para vestir este otoño las consolas, un espacio de paso que refleja la identidad de cada casa, según Sandra Marcos

El fin de agosto trae consigo una transición inevitable: el calor del verano se atenúa, las horas de luz se acortan y comienza a sentirse la llegada del otoño. Con la entrada de una nueva estación a la vuelta de la esquina, surge la necesidad de hacer un cambio en el armario, pero también en la decoración de la casa.



El inicio del otoño invita a la calma, a redescubrir la calidez del hogar y a disfrutar de los detalles que lo hacen único. La decoración se convierte en un vehículo para acompañar este cambio de ritmo: los tonos se vuelven más suaves y terrosos y las texturas cobran protagonismo. En este sentido, Sandra Marcos, decoradora de interiores especializada en estilismo residencial y en compras de mobiliario de importación, propone jugar con los objetos decorativos para transformar rincones de paso en escenarios protagonistas del hogar.



Consolas con personalidad para dar la bienvenida al otoño

En esta temporada, la consola se concibe como un lienzo versátil que combina funcionalidad y estética. Sobre su superficie se pueden integrar piezas de diseño contemporáneo que marcan tendencia, como espejos para ampliar la luz natural, lámparas para crear atmósferas envolventes y esculturas decorativas con texturas orgánicas que aportan dinamismo y naturalidad.



A este conjunto, Sandra Marcos incorpora un taburete tapizado en blanco y negro con estampado geométrico, que añade contraste y versatilidad al conjunto.



Dorados y detalles que aportan calidez

El dorado se introduce de manera elegante en otra de las propuestas de Sandra Marcos. De estructura metálica y sobre de mármol, la consola está acompañada por un cuadro en relieve textil, una lámpara de pantalla neutra y un taburete tapizado en marrón.



La combinación se completa con una vela, un jarrón facetado en cristal ámbar y una escultura metálica en forma de hoja. Se trata de un juego de texturas y brillos que refuerza la sensación de calidez propia del otoño.



Artesanía y naturaleza como protagonistas

Las piezas artesanales también encuentran espacio en esta colección de consolas. Destaca esta propuesta realizada sobre una mesa de madera decapada, que combina una lámpara textil de líneas sencillas con varias esculturas talladas en madera, un jarrón estriado con ramas naturales, figuras decorativas de inspiración orgánica y un cuenco dorado con plantas en tonos rojizos. Cada elemento evoca la naturaleza y el trabajo manual, aportando autenticidad y serenidad al conjunto.



Las propuestas de Sandra Marcos muestran cómo una consola puede ir mucho más allá de su carácter funcional, convirtiéndose en el reflejo de la identidad del hogar. "El otoño es el momento ideal para redescubrir estos rincones, a menudo olvidados, ya que una consola bien decorada no solo embellece el espacio, sino que aporta la calidez y la armonía que buscamos en esta estación", afirma la experta en decoración de interiores.







