Contratación de una hipoteca inversa en España según BuenaVidaSenior.com

¿Qué hay que hacer para contratar una hipoteca inversa en España? - BuenaVidaSenior.com

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de febrero de 2026.-

La contratación de una Hipoteca Inversa en España está regulada por un marco legal específico que busca proteger al consumidor y garantizar decisiones informadas. BuenaVidaSenior.com, empresa especializada en asesoramiento patrimonial para seniors, subraya que el primer paso no es acudir directamente a una entidad financiera, sino comprender el proceso regulado que establece la normativa vigente.

La Ley 41/2007 regula la hipoteca inversa en España y establece como obligatorio “suministrar a los usuarios un servicio de asesoramiento independiente especializado en Hipoteca Inversa” que, para que sea verdaderamente útil, debe ser previo a la contratación e incluir un estudio comparativo con todas las alternativas disponibles en el mercado financiero, para cada caso concreto. El objetivo del legislador es garantizar que el usuario tenga acceso a la información necesaria para tomar una decisión fundamentada, evitando la contratación de un único producto ofertado por una sola entidad bancaria o aseguradora.

El papel del asesoramiento independiente

De acuerdo con la normativa, lo primero que se debe hacer para contratar una hipoteca inversa es dirigirse a un asesor independiente especializado, con capacidad técnica financiera y actuarial para elaborar un estudio comparativo adaptado a cada situación. Este profesional analiza las diferentes opciones existentes en el mercado y presenta al cliente un informe detallado que le permita valorar condiciones, costes y alternativas.

El asesor especializado independiente protege los intereses del cliente para conseguir las mejores condiciones entre las distintas opciones bancarias y acompaña al interesado durante todo el proceso de contratación. Esta figura resulta clave para garantizar que la operación se formalice de manera segura, transparente y responsable.

Óptima Mayores fundó en su momento el Consejo Español de Hipoteca Inversa y estandarizó un decálogo de buenas prácticas a nivel europeo para la comercialización y contratación de este producto financiero. Este enfoque persigue reforzar la transparencia y profesionalización del sector.

Comparativa, transparencia y recursos informativos

El estudio comparativo previo constituye un elemento esencial en el proceso. Empresas como BuenaVidaSenior suministran este asesoramiento previo, profesional y especializado de forma totalmente gratuita, ofreciendo incluso un comparativo online accesible desde su portal especializado en productos y servicios para seniors. Este tipo de herramientas facilita el análisis preliminar antes de iniciar cualquier trámite formal.

Asimismo, el Consejo Español de Hipoteca Inversa pone a disposición información útil orientada a reforzar el conocimiento del producto y sus implicaciones jurídicas y financieras. La finalidad de estos recursos es que el usuario disponga de una visión completa antes de formalizar la operación ante notario.

La contratación de una hipoteca inversa no debe abordarse como una decisión inmediata, sino como un proceso estructurado que requiere análisis previo, asesoramiento independiente y comprensión de las condiciones pactadas. Óptima Mayores insiste en que cumplir rigurosamente con estos pasos permite contratar una hipoteca inversa en España con garantías jurídicas, transparencia y seguridad para el titular y su entorno familiar.

Contacto

Emisor: BuenaVidaSenior.com

Contacto: BuenaVidaSenior.com

Número de contacto: 91 949 65 49