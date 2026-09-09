Control Horario Legal ofrece fichaje digital desde 0,69 € ante el nuevo decreto - Control Horario Legal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de septiembre de 2026.- Control Horario Legal ofrece el precio más bajo del mercado español —hasta ocho veces menos que las plataformas de referencia— a un mes de que el Gobierno retome la aprobación del real decreto que hará obligatorio el fichaje digital.

Mientras el mercado español del software de registro de jornada se ha ido concentrando en torno a plataformas que cobran entre 5 y 6 euros por empleado y mes, una compañía con sede en Pozuelo de Alarcón ha decidido competir por el terreno que nadie quería pisar: el precio.

Control Horario Legal, desarrollado por la sociedad madrileña NUDAYOSH, S.L., ofrece registro de jornada conforme al artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores desde 0,69 € por empleado y mes, sin permanencia, sin coste de implantación y con un plan gratuito permanente para empresas de un solo trabajador. Es, según la comparativa de precios públicos que la propia compañía publica y mantiene actualizada, la única solución del mercado español que baja del euro por empleado.

El calendario aprieta a las empresas españolas

La obligación de registrar la jornada laboral existe en España desde mayo de 2019, pero la norma vigente todavía admite el papel y la hoja de cálculo. Eso está a punto de cambiar: el real decreto que prohibirá los sistemas no digitales y exigirá registros inalterables y accesibles en remoto para la Inspección de Trabajo sigue en tramitación. El pasado 24 de julio, los ministerios de Trabajo y Economía acordaron aplazar su aprobación a septiembre de 2026 para reelaborar el texto tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado.

La Inspección, sin embargo, no ha esperado al nuevo reglamento. En 2024 levantó 1.869 actas de infracción por registro horario —un 90,7 % más que en 2019— con más de 20 millones de euros en multas. El borrador del real decreto eleva el techo sancionador hasta 10.000 euros y, sobre todo, introduce un cambio de escala: las sanciones pasarían a calcularse por trabajador afectado.

Para una pyme de veinte personas, eso convierte una multa incómoda en un problema existencial. Y lo que nos encontramos al hablar con esas empresas es que muchas siguen en Excel no por dejadez, sino porque han pedido presupuesto, han visto 120 euros al mes y han decidido arriesgarse. Marina Al-Assir, fundadora de Control Horario Legal

En términos prácticos: una empresa de diez empleados paga 6,90 euros al mes con el plan Starter de Control Horario Legal, frente a los 82,50 euros de mínimo facturable de la alternativa más extendida. Un ahorro superior al 90 % anual.

Precio bajo, no producto recortado

La diferencia de precio no se traduce en un producto capado. Todas las funciones están disponibles también en el plan gratuito: encadenamiento criptográfico SHA-256 que hace los registros inalterables y detectables ante cualquier manipulación, exportación para la Inspección de Trabajo en un clic, modo kiosko con PIN para plantillas sin móvil corporativo, geolocalización por centro de trabajo, gestión de vacaciones y ausencias y conservación cifrada durante los cuatro años que exige la norma.

La compañía subraya además una decisión deliberada en materia de privacidad: sin biometría y sin seguimiento continuo de ubicación. La posición del empleado se comprueba únicamente en el instante del fichaje y frente al centro asignado.

El sector ha vendido durante años que cumplir la ley era caro y complicado. No lo es. Es un problema técnico razonablemente acotado que se ha estado facturando como si fuera un ERP. Nosotros no tenemos ronda de inversión que devolver ni equipo comercial que alimentar, y eso se nota directamente en la factura del cliente. Marina Al-Assir, fundadora de Control Horario Legal

Disponibilidad

Control Horario Legal está operativo en controlhorariolegal.com. El plan Free —un empleado, sin caducidad— no requiere tarjeta, y los planes de pago incluyen 30 días de prueba completa. La plataforma dispone también de API REST y programa de partners para asesorías laborales y gestorías que gestionan el cumplimiento de varias empresas desde un único panel.



Emisor: Control Horario Legal

Contacto: Marina Al-Assir — Fundadora, Control Horario Legal hola@controlhorariolegal.com

Número de contacto: 633769193