La Copa del Mundo de Salto de Esquí de la FIS se inaugura en Lillehammer con CHiQ como socio oficial

LILLEHAMMER (NORUEGA), 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El histórico salto Lysgrdsbakken de Lillehammer abrió sus puertas a la temporada internacional de salto de esquí, ofreciendo a los aficionados experiencias interactivas y contenido exclusivo gracias a la participación de CHiQ, que combina innovación tecnológica con presencia en eventos y medios digitales

Del 21 al 23 de noviembre, la Copa del Mundo de Salto de Esquí de la FIS 2025/26 inició oficialmente su nueva temporada en Lillehammer, Noruega, inaugurando el calendario de deportes de invierno con un impulso espectacular. Como Socio Oficial de Datos de la FIS, CHiQ acompañó a audiencias de todo el mundo en la espectacular apertura de la temporada, utilizando publicidad diversificada en el lugar y una presencia exclusiva en la transmisión televisiva.



A lo largo de la temporada 2025/26, CHiQ mantendrá una presencia constante de marca en lugares clave, aprovechando una visibilidad estable en el lugar, exposición de marca interregional y participación continua del público para forjar conexiones significativas con los espectadores. En la inaguración en Lillehammer, celebrada en la histórica colina Lysgrdsbakken, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994, la marca CHiQ se exhibió de forma destacada en las zonas de atletas y áreas para espectadores, marcando el inicio de un viaje de varios meses por el corazón de la cultura de los deportes de invierno. Desde activaciones de marca en el lugar del evento hasta participación digital, CHiQ conecta con audiencias que valoran el rendimiento, la precisión y la emoción de la competición.



El salto de esquí, admirado en todo el mundo por su intensidad y exigencia física, es más que un deporte: es una celebración de valentía, control y superación. El circuito de la Copa del Mundo atrae a millones de espectadores, especialmente en Europa, donde el salto de esquí goza de una popularidad profundamente arraigada. La colaboración de CHiQ con la Copa del Mundo de Salto de Esquí de la FIS refleja su innovación y ambición, valores que se reflejan en los atletas que se lanzan al vuelo, desafiando la gravedad y las expectativas.



CHiQ también lanzó la campaña interactiva #BringItHome en plataformas internacionales de redes sociales. La serie de stickers de Instagram "CHiQ Panda Skiing" invita a usuarios de todo el mundo a compartir sus historias y unirse a la diversión. Con su dinámica lúdica y sus llamativos visuales, la campaña ha logrado un alto nivel de participación e inspirado diversas formas de expresión creativa, aumentando el atractivo de CHiQ entre el público joven y fortaleciendo el vínculo emocional.



Tras la clausura del evento inaugural en Lillehammer, la Copa del Mundo de Salto de Esquí FIS continúa ahora hacia las siguientes citas de su calendario internacional. CHiQ seguirá apoyando la competición, aportando visibilidad y dando impulso a una de las disciplinas más icónicas de los deportes de invierno. Esta colaboración marca un compromiso compartido con la innovación, el rendimiento y la conexión con los aficionados de todo el mundo.



Acerca de CHiQ

CHiQ es una marca global líder en vida inteligente, comprometida con la innovación tecnológica y el diseño centrado en el usuario. Mediante la creación de ecosistemas integrados y el establecimiento de alianzas internacionales estratégicas en los ámbitos del deporte y la cultura, CHiQ continúa ampliando su presencia global mientras promueve estilos de vida conectados e inteligentes en todo el mundo.

