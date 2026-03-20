COSMOCAR PARTS absorbe la empresa Bulk Parts (AirSuspension.es) y refuerza su posicionamiento en el sector - COSMOCAR PARTS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de marzo

El sector de la automoción avanza hacia soluciones cada vez más especializadas, donde la calidad de los componentes resulta determinante para garantizar el rendimiento y la durabilidad de los vehículos. En este escenario, COSMOCAR PARTS refuerza su posicionamiento tras absorber la empresa Bulk Parts, conocida como AirSuspension.es, ubicada en Alzira (Valencia).

Esta operación consolida su actividad en el ámbito de la suspensión neumática, un segmento en crecimiento dentro del mantenimiento de vehículos, especialmente en gamas premium en turismos y 4x4.

COSMOCAR PARTS impulsa su especialización con la integración de Bulk Parts

COSMOCAR PARTS ha absorbido a la empresa Bulk Parts, conocida como AirSuspension.es, integrando así su actividad y experiencia en el sector. Esta compañía, ubicada en Alzira (Valencia), ha desarrollado su trayectoria como distribuidor de marcas reconocidas como Arnott, Wabco y AMK, con un catálogo centrado en componentes de suspensión para múltiples fabricantes del mercado.

Tras esta integración, COSMOCAR PARTS refuerza su posicionamiento y remarca su liderazgo a nivel nacional como especialista en suspensión neumática, así como en diferenciales y cajas de transferencia, consolidando una oferta técnica orientada a sistemas avanzados del automóvil. La empresa cuenta con más de 15 años de experiencia en la reconstrucción, reparación y venta de componentes, con procesos desarrollados en sus propias instalaciones y sometidos a controles de calidad exigentes.

“Esta integración refuerza la especialización técnica y amplía el alcance de la compañía en el sector”, señalan desde la organización.

Refuerzo del catálogo y de los servicios técnicos

La compañía centra su actividad en la gestión integral de recambios, incluyendo sistemas de suspensión neumática, transmisiones, kits de mantenimiento para cajas automáticas, venta/reparaciones de cajas de transferencia, aceites, aditivos y componentes de desgaste no suministrados por fabricantes originales. Además, trabaja con marcas líderes del mercado y dispone de un amplio catálogo adaptado a vehículos de alta gama, SUVS y tracción 4x4.

Entre sus servicios destacan la reparación de sistemas complejos, la reconstrucción de componentes y la limpieza de filtros de partículas (DPF), junto con el reacondicionamiento de piezas bajo estándares de calidad equivalentes o superiores a los originales.

La integración de Bulk Parts refuerza una estructura orientada a la especialización técnica y a la ampliación del catálogo, consolidando la presencia de COSMOCAR PARTS en el ámbito de los recambios avanzados para automoción.

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