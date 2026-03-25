El "coste oculto" del cartón: cuando una compactadora se para, la tienda paga en tiempo y productividad

Supermercado reciclaje cartón - IA/Reciclajes Logísticos

(Información remitida por la empresa firmante)

En Reciclajes Logísticos ven un patrón claro en retail/supermercados: la compactación de cartón rara vez se percibe como "crítica" a nivel Dirección, pero cuando falla se convierte en fricción operativa y tiempo perdido en tienda

Madrid, 25 de marzo de 2026.- En el análisis de inversiones y riesgos en retail/supermercados, es habitual priorizar los sistemas que afectan de forma directa a ventas o seguridad alimentaria. En ese marco, la compactación de cartón se interpreta como una necesidad operativa importante, pero no crítica. Sin embargo, el impacto económico real no se limita al coste de compra: aparece en la fricción cuando el proceso se interrumpe y el problema se traslada al personal y al espacio.



Cuando una compactadora se detiene o funciona mal, el cartón no desaparece. Se acumula, ocupa metros cúbicos y condiciona la operativa del back‑of‑house. El resultado típico es almacén saturado, pasillos internos más estrechos y tiempo de personal dedicado a plegar, apilar y mover cartón a mano para mantener el flujo mínimo. En términos simples: la productividad baja porque se sustituyen tareas de valor (reposición, preparación, venta) por gestión manual de cartón. Esto además introduce un coste invisible: el "trabajo extra" se reparte en micro‑tareas, no queda en un parte de avería y rara vez se imputa a un centro de coste.



Para Dirección/Finanzas, el tema importa por tres motivos. Primero, transforma horas de personal en tiempo improductivo. Segundo, crea cuellos de botella y variabilidad operativa: el sistema funciona "bien" hasta que un día no, y entonces el almacén y el personal absorben el golpe. Tercero, no se corrige solo con "una máquina correcta" en especificación; se corrige gestionando dos variables a lo largo del tiempo: frecuencia de incidencias y duración de cada incidencia. Por eso, cuando se comparan proveedores, conviene exigir el mismo alcance de servicio (mantenimiento, disponibilidad de repuestos, tiempos de atención, documentación) y no quedarse únicamente en precio y ficha técnica.



Por eso el criterio de evaluación no debería ser solo CAPEX, sino previsibilidad (TCO y fricción). En la práctica, significa reducir paradas, acotar su duración y sostener un estándar estable. Eso se consigue con mantenimiento predictivo/preventivo, comprobación real de elementos de seguridad, disponibilidad de repuestos críticos y procedimientos claros de intervención. Y, sobre todo, con documentación de lo realizado (informe y señalización/pegatina de revisión) para dejar trazabilidad: qué se revisó, qué se probó y qué quedó pendiente.



A lo anterior se suma un componente a menudo subestimado: el cumplimiento asociado a equipos de trabajo. El Real Decreto 1215/1997 exige que los equipos se utilicen en condiciones seguras, con comprobaciones cuando proceda y con formación e información a los usuarios. Traducido a operaciones, la puesta en marcha y el mantenimiento deben dejar evidencia sencilla y auditable. En Reciclajes Logísticos (www.reciclajeintegral.com) lo abordamos de forma práctica: formación básica en puesta en marcha, documentación de uso disponible para el personal, y revisiones de seguridad formalizadas en informe.



En definitiva, la compactación de cartón puede no ser "crítica" en el sentido clásico, pero sí genera coste oculto cuando falla. El enfoque correcto es tratarla como eficiencia y cumplimiento: medir fricción, reducir incidencias, acortar recuperación y documentar lo necesario para que la operación sea estable y defendible.

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