Crece el uso de financiación privada entre pymes para sostener su liquidez

Madrid, 12 de noviembre de 2025.-

En un entorno marcado por la subida de los tipos de interés y por el endurecimiento de los criterios para acceder al crédito bancario, las pequeñas y medianas empresas españolas exploran nuevas fórmulas de financiación. Frente a estas limitaciones, el crédito privado se consolida como una vía viable para cubrir necesidades de liquidez con agilidad y sin recurrir a la banca tradicional. Una de las alternativas que ha experimentado un crecimiento sostenido es Grupo Inverpréstamo SL, entidad con más de quince años de trayectoria en el sector, operando bajo su marca comercial Tu Mejor Préstamo.

Préstamos con garantía inmobiliaria para mantener la actividad

El modelo operativo de la marca se articula a través de soluciones financieras basadas en préstamos con garantía inmobiliaria, caracterizados por una tramitación rápida, atención personalizada y condiciones contractuales transparentes. Este tipo de financiación permite a las pymes acceder a importes adaptados a sus necesidades, con plazos de devolución que pueden extenderse hasta diez años, intereses fijos y formalización ante notario.

El enfoque de Tu Mejor Préstamo no busca competir con las entidades bancarias, sino actuar como un complemento en situaciones en las que la financiación convencional no ofrece una respuesta inmediata, como en casos de tensiones de tesorería, refinanciaciones o proyectos de crecimiento.

Operaciones que han permitido continuar o escalar proyectos

Numerosas empresas de diferentes sectores han optado por este tipo de financiación en momentos clave para la continuidad o el desarrollo de su actividad. Algunas compañías han podido evitar interrupciones operativas, estabilizar balances o afrontar inversiones necesarias para mantenerse competitivas.

Entre los perfiles más habituales figuran empresas de reformas, distribución, transporte o servicios, de Madrid, Cataluña y Valencia, entre otras, que han utilizado líneas de crédito gestionadas por la firma para afrontar pagos urgentes, refinanciar deuda acumulada o cubrir periodos de baja facturación. Todas las operaciones son formalizadas con la intervención de profesionales legales y notariales, lo que garantiza seguridad y trazabilidad en cada expediente.

Procesos simplificados y atención directa

El grupo empresarial prioriza un modelo de análisis individualizado frente a sistemas automatizados. Cada solicitud se valora de forma técnica por parte de un equipo especializado, que estudia la viabilidad económica y el riesgo de forma realista, manteniendo siempre criterios de responsabilidad financiera.

Este enfoque permite ofrecer soluciones ajustadas a las características y el contexto de cada pyme, evitando decisiones estándar que no se adaptan a las dinámicas reales del tejido empresarial.

Herramientas digitales al servicio de la agilidad

La compañía ha implementado un sistema digital propio para que los clientes puedan realizar un seguimiento online de sus operaciones de forma clara y segura. Este canal ha contribuido a reducir trámites, agilizar gestiones y mejorar la comunicación entre las partes, sin renunciar a un trato personalizado.

El uso de tecnología aplicada al crédito privado forma parte de una estrategia orientada a modernizar el acceso a la financiación alternativa, adaptándose a las nuevas demandas del ecosistema empresarial.

Una opción consolidada entre las empresas con necesidades urgentes

A lo largo de los últimos años, Tu Mejor Préstamo ha gestionado miles de operaciones en toda España (más de 2.500 firmadas), consolidando su papel como opción recurrente para empresas que requieren una respuesta rápida, segura y sin las barreras habituales de la financiación tradicional.

En un escenario donde muchas pymes afrontan desafíos estructurales, la financiación privada gestionada con rigor se posiciona como una herramienta complementaria para sostener el crecimiento y la continuidad de los negocios.

Más información en: www.tumejorprestamo.com.

