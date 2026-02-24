CYP Core, reconocida en Future; Fast Forward por su papel en la electrificación - CYP CORE

La compañía ha sido reconocida por su contribución al desarrollo del proyecto F3, la mayor alianza empresarial para impulsar la movilidad eléctrica en España.

Madrid, 24 de febrero de 2026.- CYP Core ha sido reconocida por su participación en Future: Fast Forward (F3) durante la jornada “Acelera hacia la electromovilidad”, un encuentro en el que se pusieron en valor los avances de esta iniciativa estratégica para el sector de la automoción en España.

El evento reunió a representantes institucionales, directivos del sector y empresas integrantes de la Agrupación Future: Fast Forward. Durante la jornada se repasaron los principales hitos alcanzados desde su puesta en marcha y se analizaron los desafíos y oportunidades que afronta la industria en un contexto de transformación acelerada.

Uno de los momentos más destacados fue la entrega de reconocimientos a empresas clave de la iniciativa, presidida por Marc Riera, presidente de la Agrupación F3, junto al Secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, y el Subsecretario de Industria y Turismo, Pablo Garde Lobo.

CYP Core fue distinguida por su contribución al desarrollo de este proyecto estratégico, que está consolidando a España como hub europeo de electromovilidad.

Para la compañía, formar parte de F3 supone participar activamente en la transformación industrial del sector. Su aportación se centra en la ingeniería y optimización de procesos logísticos y productivos, un ámbito crítico en la transición hacia el vehículo eléctrico, donde la digitalización, la automatización y la gestión avanzada del dato desempeñan un papel clave a lo largo de toda la cadena de valor.

“Estamos orgullosos de ser socios del proyecto Future: Fast Forward y de poder aportar todo nuestro conocimiento y experiencia a la movilidad del futuro”, señala David Viñas, Director General de CYP Core.

Este reconocimiento refuerza el posicionamiento de CYP Core como socio tecnológico en proyectos industriales de alto impacto y consolida su compromiso con una automoción más digital, eficiente y sostenible.

