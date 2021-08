DEKRA amplía el alcance de sus servicios de ensayos de OTA y SAR al incorporar la tecnología 5G

DEKRA Testing & Certification, S.A.U. incluye la tecnología 5G dentro de su alcance para los servicios de ensayo de Tasa de Absorción Específica (SAR) y Over-the-Air (OTA) para ayudar a los fabricantes a incorporar esta tecnología en sus productos

DEKRA amplía el alcance de sus servicios de ensayos de OTA y SAR incorporando la tecnología 5G. DEKRA Testing & Certification, S.A.U. cuenta con una extensa experiencia en ensayos OTA y SAR, servicios ofrecidos en sus laboratorios ubicados en Málaga desde hace más de 15 años. Ahora, como parte de su compromiso con las tecnologías de última tendencia, DEKRA extiende el alcance de dichos servicios para apoyar a los fabricantes de automoción, medicina, TIC, productos de consumo, así como de otras industrias, a incorporar con éxito la tecnología 5G en sus productos. Los ensayos SAR se utilizan para medir la parte de la energía (radiofrecuencia) absorbida por el cuerpo humano cuando se usa un dispositivo inalámbrico. Si estos dispositivos se utilizan cerca de la cabeza o el cuerpo del usuario a distancias de hasta 20 cm, deben cumplir con los límites de SAR para poder comercializarse. Dependiendo del tipo de dispositivo y los estándares aplicables, existen diferentes límites, procedimientos de prueba y medidas para evaluar el cumplimiento de SAR. Las pruebas OTA se utilizan para evaluar el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de los dispositivos inalámbricos en diferentes entornos y situaciones para garantizar que funcionen correctamente en diversas circunstancias. Durante la evaluación, el dispositivo se somete a diferentes pruebas que simulan condiciones que pueden alterar su correcto funcionamiento, con el objetivo de medir la trayectoria de la señal y el rendimiento de la antena, entre otros. Existen diferentes estándares internacionales que establecen los requisitos para medir el rendimiento tanto del receptor, como del transmisor (por ejemplo, CTIA, 3GPP). La mayoría de los operadores de red requieren que los fabricantes realicen pruebas OTA en sus productos. "Nos complace ampliar la capacidad de nuestros sistemas para incluir ensayos en todas las bandas de frecuencia 5G NR FR1, tanto en los modos SA (Stand Alone) como NSA (Non-Stand Alone). Nuestro nuevo alcance cubre los requisitos de certificación actuales para FCC, ISED y certificación RED para SAR, así como los próximos requisitos de certificación PTCRB para OTA y los requerimientos futuros de los operadores móviles”, dijo José de la Plaza Fernández, director del Laboratorio EMC de DEKRA Testing and Certification, SAU. Además de para OTA y SAR, DEKRA ofrece una amplia gama de servicios de ensayo y certificación para la tecnología 5G, especialmente enfocados en dispositivos IoT, conducción conectada y dispositivos médicos. Para más información sobre los servicios o solicitar presupuesto, por favor contactar. Carlos Pérez Ruiz Jefe Global de Ventas +34.952619820 carlos.perezruiz@dekra.com Sobre DEKRA DEKRA está operando en el campo de la seguridad desde hace más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como DEutscher KRAftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy en día una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2020, DEKRA generó ventas preliminares por un total de 3.200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a más de 43.000 personas en aproximadamente 60 países de los seis continentes. Ofrece servicios de expertos cualificados e independientes que trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría en seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro.

Contacto Nombre contacto: Eduardo García Teso Descripción contacto: Teléfono de contacto: 682167152

Imágenes

https://bit.ly/2VlOaa5

Pie de foto: ensayos de OTA y SAR 5G Autor: DEKRA