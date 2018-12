DEKRA entrega su 'Best of all Classes' durante el salón del vehículo seminuevo en Barcelona

Publicado 10/12/2018 14:19:25 CET

Por segundo año consecutivo, DEKRA en España ha querido premiar al fabricante ganador con el 'Best of all Classes' de acuerdo a los resultados obtenidos en su undécima edición del Informe de Vehículos Usados. Este año, el premio se entregó durante el salón del vehículo seminuevo en Barcelona

La organización de expertos líder DEKRA, ha hecho entrega de la categoría 'Best of all Classes' a Audi, tras convertirse su modelo A6 en el coche más fiable del 2018 según el informe 'Used Car Report'.

La entrega dl premio se realizó en el Salón del vehículo Seminuevo de Barcelona por parte de Ricardo Dias, Director General de DEKRA Automotive Solutions y fue recogido por Paolo Prinari, Director de Ventas de Audi España. Este premio, reconoce a los fabricantes los esfuerzos de ofrecer al mercado los mejores vehículos dentro de cada categoría, siendo el 'Best of all Classes' el más importante. De nuevo Audi, se convierte en el fabricante más galardonado, siendo vencedor en 6 de las 10 categorías posibles.

En palabras de Ricardo Días, Director General de DEKRA Automotive Solutions, “estamos muy contentos de la gran repercusión y aceptación que este reconocimiento tiene en España.

Realmente obtener un premio de estas características significa ofrecer imagen y reputación de cara al mercado, al presentar un producto de gran fiabilidad y calidad”.

El Used Car Report sólo hace referencia a modelos de vehículos sobre los cuales DEKRA ha realizado como mínimo 1.000 inspecciones, dentro de los tres baremos de kilometrajes en el periodo de evaluación. Esto garantiza el valor informativo de estas estadísticas.

La división en nueve clases de vehículos, desde coches pequeños hasta furgonetas, permite a los potenciales compradores efectuar una comparación efectiva.

El Salón del vehículo seminuevo de la Fira de Barcelona es uno de los eventos del automóvil más importantes de España. Con más de 22.000 visitantes, se convierte en el mejor escenario para los profesionales del sector y para hacer entrega de un premio de esta calidad y características.

Los resultados del Informe de Vehículos Usados DEKRA están ahora disponibles online en www.used-car-report.com. También está disponible la aplicación gratuita para dispositivos iPhone y iPad y Android.

