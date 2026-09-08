El descanso se reinventa: camas y mobiliario hinchable para cada necesidad con INTEX

Camas y mobiliario hinchable para cada necesidad con INTEX - INTEX

(Información remitida por la empresa firmante)

Según la última Encuesta de Turismo de Residentes del INE, los viajes realizados por los residentes en España sumaron 120,8 millones de pernoctaciones durante el primer trimestre de 2026. Viajes, escapadas, segundas residencias o invitados están transformando la forma de entender el descanso. Bajo el concepto "Sueña a tu aire", INTEX propone una gama de camas, colchones y muebles hinchables pensada para responder a diferentes situaciones de descanso, tanto dentro como fuera del hogar

Madrid, 8 de septiembre de 2026.- Viajar, pasar unos días fuera de casa o recibir invitados amplía los escenarios en los que el descanso forma parte del día a día. Según la última Encuesta de Turismo de Residentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), los viajes realizados por los residentes en España sumaron 120,8 millones de pernoctaciones durante el primer trimestre de 2026. En este contexto, bajo el concepto "Sueña a tu aire", INTEX presenta una gama de camas, colchones y muebles hinchables pensada para ofrecer alternativas de descanso en diferentes espacios y ocasiones.



El descanso también se mueve

Este cambio en la forma de descansar va más allá de los viajes. Escapadas, vacaciones, segundas residencias o visitas de familiares y amigos hacen que dormir fuera del dormitorio habitual forme parte de situaciones cada vez más diversas.



Esta transformación también se produce dentro del hogar. Las viviendas evolucionan hacia espacios más versátiles y multifuncionales, donde una misma estancia puede asumir diferentes usos según las necesidades del día a día.



Una solución para cada forma de descansar

Ante estas nuevas formas de vivir y descansar, INTEX reúne una gama de camas, colchones y muebles hinchables pensada para responder a distintas situaciones, ya sea dentro del hogar, durante un viaje o en una estancia temporal.



En casa, las camas hinchables permiten disponer de una opción adicional cuando llegan invitados sin necesidad de destinar una habitación permanentemente a este uso. Para escapadas, vacaciones o segundas residencias, los colchones hinchables ofrecen una alternativa práctica para descansar fuera de casa. Por su parte, los muebles hinchables permiten habilitar espacios temporales para sentarse, descansar o relajarse según las necesidades de cada ocasión.



Cuando el confort se adapta a cada necesidad

La flexibilidad no tiene por qué implicar renunciar a la comodidad. Las soluciones hinchables de INTEX están pensadas para ofrecer un descanso confortable y facilitar su uso tanto de forma ocasional como frecuente.



El inflado y desinflado rápidos permiten preparar y recoger el espacio con facilidad, mientras que su ligereza facilita el transporte. Además, su sencillo almacenamiento permite optimizar el espacio disponible, especialmente cuando se utilizan de forma puntual o deben acompañar un viaje.



El descanso ya no responde a un único lugar ni a una única forma de vivirlo. Bajo el concepto "Sueña a tu aire", INTEX acompaña esta evolución con propuestas pensadas para diferentes momentos y necesidades. Porque, independientemente del espacio o la ocasión, "lo importante es poder descansar a tu manera".

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