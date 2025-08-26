Descubrirse a uno mismo, ayudar a otros y vivir de ello; así lo hace este instituto con 95% recomendación

(Información remitida por la empresa firmante)
En un momento en que miles de personas buscan dejar atrás un empleo sin sentido para dedicarse a algo que verdaderamente las inspire, un instituto de formación en desarrollo personal se ha convertido en una referencia. Con más de 1.600 alumnos formados en más de 40 países y una valoración de 4.9 sobre 5 estrellas en Google, este centro está cambiando vidas y modelos de formación.
El Instituto Tu Esencia cuenta con un índice de recomendación superior al 95 %, avalado por encuestas internas. La experiencia de sus alumnos no solo es transformadora a nivel profesional, sino también a nivel personal, generando un impacto que trasciende las pantallas.
Más que formación: una transformación integral
A diferencia de otras propuestas del sector, este instituto no se limita a ofrecer teoría. Su enfoque integra las mejores herramientas del desarrollo personal, avaladas por la neurociencia, para transformar vidas en profundidad y aplicadas de forma práctica y vivencial.
“No se trata sólo de acumular títulos, sino de descubrir quién eres, cómo puedes ayudar a otros y cómo convertir tu historia en una metodología propia, rentable y con propósito”, explican sus fundadores.
Un equipo que acompaña desde la experiencia
Más del 80% equipo está conformado por antiguos alumnos, lo que genera una conexión emocional real con quienes atraviesan el proceso. Los fundadores, Andrea Lugilde y Rodrigo Miranda, cuentan con una trayectoria reconocida en el mundo del desarrollo personal y del marketing con propósito, participando en diferentes medios de comunicación y eventos como Antídoto en Caja Mágica frente a 2.500 personas, y siendo premiados con la Característica de Excelencia Educativa por la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades.
La comunidad destaca el acompañamiento humano, cercano y efectivo, con respuestas personalizadas en 24-48 horas, algo que pocos institutos ofrecen hoy.
De un trabajo que no te llena a vivir de ayudar a otros desde tu esencia
Este enfoque responde a una tendencia creciente: el desarrollo personal es una de las industrias que más crecen año tras año. Cada vez más personas desean transformar su historia en una fuente de propósito y bienestar, dejando atrás la insatisfacción laboral.
“O trabajas para construir tus sueños, o estarás construyendo los de otros”, aseguran desde el instituto.
Y miles de personas ya han tomado esa decisión.
