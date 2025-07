Digital Skills Institute desafía al mercado ofreciendo gratis su certificación Agile con Scrum

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de julio de 2025.-

Digital Skills Institute ha decidido dar un paso audaz en el sector de la formación digital al ofrecer gratuitamente su certificación Agile con Scrum, posicionándose rápidamente como una alternativa disruptiva en un mercado tradicionalmente lucrativo. Esta innovadora institución educativa nace con la misión clara de democratizar el acceso a competencias esenciales, especialmente en áreas relacionadas con las metodologías ágiles y las soft skills.

La decisión refleja una filosofía que rompe con los estándares del mercado, ya que tradicionalmente las certificaciones suelen implicar costos elevados que limitan el acceso de numerosos profesionales. Digital Skills Institute defiende que el desarrollo personal y profesional no debe depender del poder adquisitivo, sino de la voluntad, la constancia y el compromiso de cada individuo.

Al adoptar un modelo alternativo que desafía la lógica comercial predominante, el instituto busca transformar la percepción y el valor real de las certificaciones, poniendo énfasis en el mérito personal y en el esfuerzo auténtico. Su propuesta educativa está fundamentada en la creencia profunda de que el verdadero valor de una certificación no reside en el precio pagado, sino en el conocimiento adquirido y la capacidad demostrada.

Un modelo disruptivo basado en principios sólidos

En contraste con las entidades certificadoras tradicionales, que suelen convertir la formación y certificación en una barrera económica considerable, Digital Skills Institute apuesta por un enfoque diferente. Esta nueva institución educativa, desde su creación, se sustenta sobre principios claramente definidos como la honestidad, humanidad y humildad, valores que se reflejan en todas sus iniciativas y decisiones.

La institución insiste en que una certificación debe ser fruto del esfuerzo y dedicación real de los estudiantes. Por ello, aunque el examen de certificación Agile con Scrum sea gratuito, no se trata de un trámite sencillo. Se mantiene un alto estándar de exigencia, requiriendo que los candidatos aprueben al menos el 75% las preguntas del examen, garantizando que cada certificado emitido representa un logro significativo.

Este enfoque radicalmente diferente no solo es un gesto de coherencia con sus valores, sino también un desafío directo al mercado tradicional que tiende a priorizar la rentabilidad sobre la equidad educativa. Digital Skills Institute deja claro que la educación debe estar al servicio del crecimiento personal y colectivo, no del beneficio económico particular.

Agile y Srum: Competencias clave para profesionales del futuro

Scrum se ha consolidado como una metodología fundamental dentro del sector digital debido a su capacidad de adaptación, flexibilidad y colaboración, características altamente valoradas en cualquier contexto profesional contemporáneo. Las empresas actuales, inmersas en mercados volátiles y en constante evolución tecnológica, requieren de equipos ágiles que puedan adaptarse rápidamente a los cambios, asegurando una entrega constante y efectiva de valor.

Digital Skills Institute, consciente de estas necesidades, ofrece formación y certificación en Scrum, destacando la importancia de adquirir competencias prácticas y sólidas en esta metodología. Los profesionales certificados con Agile Scrum pueden liderar proyectos complejos de forma eficiente, maximizando resultados y mejorando significativamente la satisfacción de los clientes y usuarios finales.

Además, la metodología Scrum no solo optimiza procesos técnicos, sino que también mejora las relaciones interpersonales dentro de los equipos. Al fomentar valores como la transparencia y la comunicación efectiva, Scrum genera un ambiente laboral positivo, donde cada miembro puede contribuir plenamente al éxito colectivo.

Esfuerzo personal como máxima certificación

La decisión de ofrecer gratuitamente esta certificación pone un énfasis especial en el compromiso personal de los estudiantes. Digital Skills Institute proporciona unos recursos recomendados, incluyendo un libro y un curso online de Agile con Scrum creados por el propio instituto, para preparar adecuadamente el examen, si bien deja claro que cada cual puede formarse por sus propios medios y a través de cualquier formación. Sin embargo, la institución subraya que el verdadero motor del éxito será siempre el esfuerzo personal y la determinación individual.

Esta propuesta educativa está pensada para empoderar al estudiante, otorgándole la responsabilidad plena sobre su aprendizaje y resultados. Digital Skills Institute considera que la certificación no debe representar un gasto económico, sino una inversión personal que refleje el auténtico esfuerzo dedicado durante el proceso de aprendizaje.

Digital Skills Institute, con esta iniciativa, se posiciona rápidamente como una referencia en educación digital ética e inclusiva, mostrando al mercado que es posible ofrecer formación y certificación de calidad sin necesidad de exclusividad económica. Su apuesta representa un llamado al cambio, inspirando a otras instituciones y generando un impacto positivo real en la comunidad educativa y profesional.

Emisor: Digital Skills Institute

Contacto: Wandary Press

Número de contacto: 614309327

Email de contacto: info@wandary.com