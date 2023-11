Los directivos y el equipo ejecutivo de MicroVision comprarán acciones de la empresa

(Información remitida por la empresa firmante)

Redmond, 15 de noviembre de 2023.

Con este acuerdo los compradores han adquirido un total de 100.000 dólares de acciones ordinarias de la compañía

MicroVision, Inc. (Nasdaq: MVIS), líder en tecnología lidar automotriz de estado sólido basada en MEMS y soluciones ADAS, anunció hoy que su equipo de gestión ejecutiva y varios miembros de su Consejo de Administración han celebrado acuerdos de colocación privada para comprar acciones ordinarias de la empresa. De conformidad con los acuerdos, los compradores adquirirán un total aproximado de 100.000 dólares de acciones ordinarias de MicroVision a 1,97 dólares por acción, el precio de cierre de ayer según se informó en el Nasdaq Stock Market.



Como Presidente independiente del Consejo, "tengo una gran confianza en el equipo directivo de MicroVision y en la estrategia empresarial de la empresa", declaró el Sr. Robert Carlile. "Creo que MicroVision tiene un futuro prometedor por delante".



"Estas compras de acciones por parte de los miembros del Consejo de Administración y del equipo ejecutivo reflejan nuestro optimismo colectivo hacia el logro de nuestros objetivos estratégicos y operativos para MicroVision y nuestro compromiso continuo con la construcción y el logro de valor a largo plazo para nuestros accionistas", dijo Sumit Sharma, Consejero Delegado de la Compañía. "Agradecemos a nuestros accionistas su apoyo y creencia en lo que estamos construyendo aquí en MicroVision".



Sobre MicroVision

Con más de 350 empleados y presencia mundial en Redmond, Detroit, Hamburgo y Núremberg, MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado por haz láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza su tecnología patentada para suministrar sensores lidar de automoción y soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y para aplicaciones no automovilísticas, como la industria, las infraestructuras inteligentes y la robótica. La empresa ha aprovechado su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.



MicroVision, MAVIN, MOSAIK y MOVIA son marcas comerciales de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.







