El doble sí quiero de Lara; así fueron sus dos diseños exclusivos de Valérie Moreau

El doble sí quiero de Lara; así fueron sus dos diseños exclusivos deValérie Moreau - Valérie Moreau Atelier Novias

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de agosto de 2025.-

El día en qué Lara se casó con su príncipe, Álvaro fue un día lleno de magia, emociones y muchas risas.

Lara encargó sus dos vestidos al atelier de moda de la capital, Valérie Moreau quien le diseño un vestido princesa con pedrería en el cuerpo, velo largo y una elegante cola para la ceremonia y un vestido recto, con apertura en la pierna, falda de plumas, cuerpo de lentejuelas y tirantes decorados con flores cosidas a mano, perfecto para brillar en la fiesta. Cada vestido fue creado exclusivamente para Lara quien optó por acogerse al programa de novia perfecta que ofrece la diseñadora. Valérie recuerda con cariño las pruebas: "hubo un feeling especial y una conexión inmediata con Lara, lo que hizo que cada decisión de diseño fluyera de manera natural y auténtica. Además, nos reímos mucho juntas en las pruebas".

La coordinación del gran día corrió a cargo de Ayuda Me Caso, asegurando que cada momento se desarrollara a la perfección. Isabel es claramente una gran profesional quien supo hacer de ese día un día perfecto.

Cada instante quedó capturado por Caneca, quienes fotografiaron emociones y detalles con un ojo impecable.

El escenario elegido no pudo ser más perfecto: La Quinta de Illescas, que además se encargó del exquisito catering que encantó a todos los invitados.

Su calzado también fue protagonista: unos primeros zapatos de Castañer, cómodos y sofisticados, y unos segundos de Lodi, ideales para bailar toda la noche.

El novio, Álvaro, lució un traje elegante de Trajes Guzmán, mientras que su madre, Ángeles, también se vistió de manera espectacular con un traje de tres piezas en verde confeccionado con nosotros.

La ambientación floral estuvo a cargo de Marengo Flores, quienes llenaron cada rincón de frescura y romanticismo, mientras que la papelería personalizada de La Papelería de tu Boda acompañó a los invitados con estilo y elegancia.

La música, que acompañó toda la celebración, fue proporcionada por One More Event, que puso ritmo y emoción desde la ceremonia hasta el último baile.

Una boda llena de estilo, emoción y momentos inolvidables, donde cada detalle y proveedor hizo que Lara y Álvaro vivieran un día que siempre recordarán con cariño, y donde los diseños del atelier Valerie Moreau brillaron como auténticas joyas que reflejaron la elegancia, personalidad y la conexión especial entre la novia y su diseñadora.

Fotos de la boda Canecafilm_ Fotos de Lara en su prueba del vestido de plumas: cortesía del atelier deValérie Moreau

Contacto

Emisor: Valérie Moreau Atelier Novias

Contacto: Valérie Moreau Atelier Novias

Número de contacto: 622546427