DQLabs Modern Data Quality Summit 2024 acelera el camino hacia la preparación para la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Pasadena, 14 de agosto

Datos de calidad, inteligencia artificial: la inteligencia artificial está tan preparada como sus datos

DQLabs, la empresa de calidad y observabilidad de datos modernos, organiza Modern Data Quality Summit (MDQS) 2024. (MDQS) 2024. Este evento exclusivo capacitará a los asistentes, desde líderes empresariales a tecnólogos, para que sus datos estén preparados para la IA y sus empresas estén preparadas para la IA. Inscripciones aqui



Sobre MDQS 2024

La cumbre de este año, titulada "Quality Data for Smart AI" (Datos de calidad para una IA inteligente), pretende abordar la intersección crítica entre la calidad de los datos, la preparación para la IA y la gobernanza. Con el rápido avance de las tecnologías de IA, garantizar datos de alta calidad nunca ha sido tan crucial. MDQS 2024 ofrecerá una plataforma única para que los asistentes aprendan de los mejores del sector y obtengan información sobre cómo aprovechar los datos para la toma de decisiones y la innovación impulsadas por la IA.



¿ Por qué asistir a MDQS 2024?

Estas son algunas razones:



1. Sesiones dirigidas por expertos: Con más de 12 sesiones de profundización dirigidas por visionarios de la industria como Bill Inmon, Sanjeev Mohan, Wayne Eckerson, Bruno Aziza, Prashanth Southekal, Juan Sequeda y otros, los asistentes obtendrán información sobre los últimos avances en la industria de los datos y la IA.



2. Contenido que invita a la reflexión: se podrán conecer las últimas tendencias en Calidad de Datos, Observabilidad de Datos, Productos de Datos, Gobernanza de Datos, Metadatos, Estrategia de IA y soluciones innovadoras que pueden ayudarle a aprovechar los datos para sus ambiciosos proyectos de IA. La cumbre abarcará una amplia gama de temas del mundo de los datos y la IA.



3. Conferencias inspiradoras: se podrá escuchar a los líderes de opinión que dan forma al futuro de la calidad de datos y la IA. Obtenga información valiosa y práctica para impulsar las iniciativas de datos de su organización.



4. Flexible Participation: Se podrán unir desde cualquier lugar, virtualmente y sin coste. Asistir a MDQS 2024 puede beneficiar a su organización, ya que le aportará ideas para transformar su estrategia, programas e iniciativas de datos y análisis.



5. Emocionantes oportunidades de networking: "Conéctate con líderes de Data & AI de empresas Fortune 500 y construye relaciones profesionales duraderas".







Ponentes destacados

MDQS 2024 cuenta con un elenco estelar de ponentes de renombre por sus conocimientos y contribuciones al sector de los datos. Algunos de los ponentes más destacados son:



• Bill Inmon: Conocido como "Father of Data Warehouse," Bill Inmon compartirá su amplio conocimiento y experiencia will share his vast knowledge and experience en datos no estructurados y análisis textual.



• Sanjeev Mohan: figura destacada en el análisis de datos, ofrecerá su visión sobre la gobernanza de datos y el impacto de la IA en la calidad de los datos.



• Wayne Eckerson: líder internacional en datos y análisis, hablará sobre la evolución de la calidad de los datos y los productos de datos, con especial atención a la IA.



• Bruno Aziza: Con un historial de crecimiento de empresas tecnológicas de alto crecimiento, Bruno Aziza profundizará en la importancia de la calidad de los datos para la toma de decisiones impulsada por la IA.



Información para la inscripción

"No se pierda esta oportunidad de mantenerse a la vanguardia del sector de los datos y la IA. Las plazas se están llenando rápidamente, regístrese ahora para asegurar su lugar en MDQS 2024".



Más información sobre el registro en:



https://moderndataqualitysummit.com/

https://moderndataqualitysummit.com/register-now/





Contacto

Nombre contacto: DQLabs PR

Descripción contacto: DQLabs PR

Teléfono de contacto: 7203600686