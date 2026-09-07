Dries van Dongen asume el cargo de CEO en Kooi Group

Dries Van Dongen, nuevo CEO de Kooi Group - Kooi

(Información remitida por la empresa firmante)

El directivo liderará la expansión internacional de la compañía de videovigilancia a partir del 7 de septiembre de 2026

Madrid, 7 de septiembre de 2026.- Kooi Group, empresa especializada en videovigilancia temporal y soluciones de seguridad con sede en Drachten, ha anunciado el nombramiento de Dries van Dongen como su nuevo Chief Executive Officer. El directivo, de 47 años, comenzará a desempeñar sus funciones el próximo 7 de septiembre de 2026 con el objetivo de encabezar la siguiente fase de expansión internacional de la organización.



Este cambio en la dirección responde al plan de sucesión acordado en 2024 entre el actual CEO, Peter Schollmann, y el accionista mayoritario, IK Partners. Tras cinco años al frente de la compañía, Schollmann finaliza una etapa marcada por un incremento notable en la capacidad operativa y presencia de la empresa. Bajo su gestión, iniciada en 2021, la plantilla ha pasado de 80 trabajadores a los 450 empleados con los que cuenta la firma en la actualidad.



Dries van Dongen aporta una trayectoria profesional ligada a sectores como la logística y la seguridad. Recientemente, ejerció como CEO de Falck Fire Services, proveedor de servicios de respuesta ante incendios y emergencias industriales, y anteriormente ocupó la dirección ejecutiva de APM Terminals Inland Services, división integrada en el grupo Maersk.



Sobre su incorporación a la compañía, Dries van Dongen ha señalado: "En los últimos años, Kooi Group ha evolucionado hasta convertirse en una organización altamente profesional que ha realizado importantes inversiones en personas, tecnología y excelencia operativa. Estoy entusiasmado de poder construir sobre una base tan sólida y seguir impulsando el desarrollo de la empresa. Agradezco a Peter su liderazgo y dedicación que han llevado a Kooi al lugar que ocupa hoy".



Por su parte, el CEO saliente, Peter Schollmann, ha destacado los hitos alcanzados durante su mandato, entre los que figuran la incorporación de un nuevo accionista mayoritario y la adquisición de Video Guard, acciones que han consolidado la plataforma de crecimiento de la empresa. "Ha sido un privilegio ayudar a dar forma a esta compañía durante los últimos cinco años, y junto al equipo, alcanzar logros de los que todos nos podemos sentir orgullosos. Estoy convencido de que Dries es el líder que Kooi necesita para guiarlo en su siguiente fase y fortalecer su posición como líder internacional en el sector", ha declarado Schollmann.



Kooi Group opera actualmente en 25 países europeos mediante las marcas Kooi y Video Guard. La organización gestiona una red de más de 13.000 sistemas de vigilancia y cuenta con centros de alarma propios situados en los Países Bajos, Alemania y Francia. La compañía protege activos críticos como instalaciones industriales, plantas de energías renovables, centros de reciclaje y obras de construcción. Desde 2024, la firma forma parte de la cartera de inversiones de la entidad de capital privado IK Partners.

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