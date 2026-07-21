DXC se alía con Mastercard para hacer frente al creciente riesgo en las cadenas de suministro digitales

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(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza supone incorporar la monitorización continua de terceros y la inteligencia de amenazas en tiempo real de Recorded Future para ayudar a las organizaciones a obtener una visibilidad más temprana de los riesgos en la cadena de suministro y una base más sólida para la ciberresiliencia

Madrid, 21 de julio de 2026.- DXC Technology, proveedor líder de tecnología e innovación, ha anunciado una alianza estratégica con Mastercard con el objetivo de ayudar a las organizaciones a tener un mayor control sobre los riesgos presentes en sus cadenas de suministro digitales. A medida que las empresas se vuelven más interconectadas, la seguridad de proveedores y partners se está convirtiendo rápidamente en uno de los principales desafíos para los líderes empresariales.



Para responder a esta evolución, DXC incorpora a Recorded Future, adquirida por Mastercard en 2024, cuyas capacidades de gestión de riesgos de terceros e inteligencia sobre amenazas ayudan a las organizaciones a identificar con antelación los ataques que podrían afectar a sus proveedores y socios.



El objetivo es proporcionar a las organizaciones una visión más clara y en tiempo real de su nivel de exposición, ayudándolas a detectar posibles vulnerabilidades, comprender qué socios pueden representar un mayor riesgo y actuar antes de que los incidentes escalen.



"La cadena de suministro digital se está convirtiendo en el nuevo perímetro de seguridad, ya que los atacantes aprovechan un único punto débil para acceder a múltiples organizaciones", afirma Mikel Salazar, director de Ciberseguridad de DXC Technology España y Portugal. "Con la IA acelerando esta tendencia, las organizaciones necesitan una visibilidad continua y en tiempo real de todo su ecosistema para comprender dónde se encuentran los riesgos reales".



La alianza tiene como objetivo apoyar esta transición, ayudando a las empresas a detectar riesgos de forma más temprana, reforzar su resiliencia y adaptarse mejor a unos requisitos regulatorios en constante evolución.



También refleja un cambio más amplio en la estrategia de ciberseguridad. En lugar de reaccionar una vez que se producen los incidentes, las organizaciones buscan cada vez más anticiparse a las amenazas, reducir su exposición y reforzar la resiliencia de sus operaciones.



"La inteligencia de amenazas es esencial para proteger el ecosistema digital, ya que ayuda a las organizaciones a ver el riesgo más allá de sus propios límites y a entender dónde es más probable que ataquen los ciberdelincuentes", afirmó Colin Mahony, CEO de Recorded Future. "Al ofrecer a los clientes de DXC visibilidad automatizada y en tiempo real sobre la exposición de terceros, podemos ayudarles a identificar amenazas antes, actuar con mayor rapidez y reforzar la resiliencia en toda la cadena de suministro".



Con esta iniciativa, DXC refuerza su posicionamiento como socio estratégico en resiliencia digital y seguridad de la cadena de suministro, en un momento en el que la combinación de inteligencia artificial, ecosistemas interconectados y presión regulatoria está redefiniendo la forma en que las empresas abordan la ciberseguridad.

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