E2e Logistics Solutions celebra 10 años de innovación y expansión en la logística internacional

Barcelona, 19 de septiembre de 2025 – e2e Logistics Solutions, empresa de forwarding internacional con sede en Barcelona, celebró su 10º aniversario, reuniendo a clientes, colaboradores, representantes del Port de Barcelona y medios de comunicación para conmemorar una década marcada por el crecimiento, la innovación y el compromiso con la excelencia en el transporte y la logística internacional.

Los actos comenzaron el día 16 de septiembre en el World Trade Center de Barcelona con una presentación conjunta de e2e Logistics Solutions y el Puerto de Barcelona, donde E2E reunió a una representación importante de sus clientes, se repasaron los hitos alcanzados en estos diez años. Posteriormente, los invitados realizaron una visita guiada al puerto marítimo y a la Terminal BEST de Contenedores, finalizando la jornada con un cóctel ofrecido en el Restaurante Vraba, en el edificio America’s Cup Experience del Port Vell de Barcelona.

Durante su intervención, nuestra CEO Ainhoa Carrió destacó que en esta década e2e Logistics Solutions gestiona importantes cantidades de mercancías por vía aérea y un gran número de contenedores marítimos, con una previsión de 12.000 operaciones anuales, y además de implementar procesos de modernización tecnológica, ha forjado alianzas estratégicas clave y ampliado su presencia internacional con la apertura de una oficina en Estados Unidos, y en proceso de consolidar su presencia en el mercado asiático.

“Estos 10 años reflejan el compromiso de e2e Logistics Solutions con la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad. Estamos mirando hacia el futuro con nuevos proyectos de digitalización y expansión internacional”, afirmó Carrió.

La celebración no solo sirvió para recordar los logros alcanzados, sino también para reafirmar el propósito de la compañía de seguir conectando mercados con soluciones logísticas eficientes, sostenibles y a medida de sus clientes.

Seguidamente, el día 17 de septiembre se realizó un cóctel-recepción para colaboradores y profesionales del sector junto con el personal de E2e en el restaurante Vraba, donde se repasaron estos 10 años de logros consecutivos, agradeciendo el esfuerzo y apoyo de empleados y miembros de la comunidad portuaria de Barcelona.

E2e Logistics Solutions SL, fundada en 2015, e2e Logistics Solutions ofrece servicios integrales de transporte marítimo, aéreo y terrestre, así como soluciones de gestión de la cadena de suministro. Con un enfoque basado en la innovación y la sostenibilidad, la compañía conecta empresas con sus mercados de forma ágil y segura.

Con sede principal en Barcelona, es un operador logístico especializado en el transporte internacional de carga general y productos farmacéuticos, además de ofrecer servicios de gestión aduanera y almacenamiento. La compañía brinda soluciones personalizadas que incluyen coordinación multimodal, gestión de mercancías peligrosas (IMDG) y seguimiento tecnológico avanzado para asegurar la trazabilidad en cada etapa del proceso.

Con oficinas en Barcelona, Madrid, Bilbao y New Jersey, E2e destaca por su enfoque en la seguridad, el cumplimiento normativo y el trato cercano con el cliente. Su plataforma propia “Mye2e” facilita la supervisión en tiempo real de los envíos, complementada con asesoría experta en importación y exportación para sectores como el farmacéutico, industrial y alimentario, y formando parte de las principales Networks de forwarders especializados, y de carga general, que nos permite una presencia es mas de 140 países.

El compromiso de E2e Logistics Solutions con la innovación y la eficiencia le permite consolidarse como un socio estratégico de confianza, ofreciendo una logística segura, ágil y adaptada a las necesidades específicas de cada empresa.

Contacto para prensa: J. Alegría

Departamento de Comunicación – e2e Logistics Solutions

Email: jordi.alegria@e2elogistics.es

