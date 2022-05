La empresa pionera en criptomonedas Change obtiene la licencia de proveedor de servicios financieros

La empresa pionera en el sector de las criptomonedas Change, obtiene la licencia holandesa de proveedor de servicios financieros y da su primer paso para ofrecer productos de inversión tradicionales a clientes de toda la Unión Europea. Se convierte en una de las pocas empresas en todo el mundo que cuenta con una doble licencia de proveedor de servicios financieros y criptoactivos

La empresa matriz de Change, Change Group, recibió la aprobación del Banco Central de los Países Bajos para adquirir una compañía holandesa que posee licencia de proveedor de servicios financieros, lo que permite a Change ofrecer nuevos productos de inversión a las 453 millones de personas que residen en el Espacio Económico Europeo.



De esta forma, Change da el primero paso para ampliar su cartera de productos de inversión con activos tradicionales, que incluyen desde acciones, participaciones en fondos de inversión, fondos cotizados (ETF) e incluso operativa con derivados y materias primas. Sin dejar de ofrecer sus servicios de custodia e intercambio de criptoactivos y productos de finanzas descentralizadas (DeFi).



Es importante destacar que con la nueva licencia Change ofrece un nivel de seguridad y tranquilidad adicional a sus inversores y se sitúa un paso por delante en la inminente regulación europea de criptoactivos.



Kristjan Kangro, fundador y director general de Change, comenta: "Este es un gran paso para nosotros. En estos últimos meses, hemos dedicado muchos recursos en mejorar nuestra plataforma y en impulsar nuestra gama de servicios de criptoactivos para poder competir en un mercado global, aunque queremos lograr mucho más."



"Esta licencia nos permite eliminar todavía más barreras y complejidades a las que se enfrentan nuestros usuarios en su camino por mejorar sus finanzas. Combinando nuestro conocimiento sobre criptoactivos y la nueva licencia podemos acelerar el crecimiento y crear productos realmente efectivos que se adapten a las necesidades de nuestros clientes”.



“La línea que separa las oportunidades de inversión tradicional con las oportunidades digitales poco a poco se va difuminando y nosotros estamos construyendo unos cimientos sólidos que nos permiten ofrecer a nuestra comunidad lo mejor de ambos mundos. Queremos dejar huella en el mundo de la inversión.”



Ronald van der Wal, director global de Riesgo y Compliance de Change, añade: "Contar con una segunda licencia que nos permite ofrecer una propuesta completa de servicios financieros en todos los países del Espacio Económico Europeo es un auténtico hito”.



"Tenemos una oportunidad enorme para crecer no sólo geográficamente, sino también internamente en la variedad de productos de inversión que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Ahora, nuestro objetivo es claro: Ampliar nuestra oferta de productos y seguir innovando, como siempre hemos hecho".



Antes de adquirir la licencia, Change llevó a cabo una investigación en la que citaban las tres razones principales por las que la generación millenial no invierte en acciones: altas barreras de entrada, complejidad de las herramientas y altas comisiones. Change quiere eliminar las tres razones haciendo que la inversión sea sencilla, asequible y accesible con una amplia cartera de productos de inversión en activos tradicionales y digitales, sin importes mínimos y con bajas comisiones que permita a sus usuarios mejorar sus finanzas y su patrimonio financiero.



El anuncio de esta nueva licencia llega tras el reciente lanzamiento de la tarjeta Change Investor Card, con la que los usuarios pueden pagar directamente con criptomonedas de forma fácil y sencilla en cualquier establecimiento, pudiéndose combinar también con su producto Growth Pocket que ofrece una rentabilidad de hasta el 7% anual sobre los fondos depositados en euros.



Acerca de Change

Change es una plataforma de inversión impulsada por la comunidad holandesa-estonia que pretende eliminar las barreras y complejidades del mundo financiero.



Fundada en 2016 por Kristjan Kangro (CEO) y Gustav Liblik (CPO), Change está creciendo rápidamente como una de las principales apps de inversión en Europa, con una creciente comunidad de usuarios de más de 30 países.



Con el respaldo de Roger Cook, ex director general mundial de DHL, y Hans van der Noordaa, ex director general de la división minorista de ING Bank y presidente del consejo de supervisión de Deloitte Netherlands, el objetivo de Change es convertirse en la aplicación de inversión más utilizada y sencilla del Espacio Económico Europeo.



Change cuenta con el respaldo de más de 7.000 inversores privados y ha recaudado más de 21 millones de dólares (18 millones de euros) en financiación.







